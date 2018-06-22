Как сделать обучение полезным. Шесть развивающих гаджетов для школьников

Современные дети отлично подкованы в новых технологиях, в некоторых вещах они с ранних лет разбираются даже лучше, чем взрослые. Казалось бы, еще не так давно почти каждый ребенок мечтал заполучить «Веселого повара», «Ну, погоди!» или другую игру серии «Электроника». А сегодня у детей есть смартфоны, планшеты, дроны, гироскутеры — даже книги стали электронными. С появлением гаджетов многое из того, что мы когда-то любили, уходит в прошлое, но, несомненно, есть и положительная сторона. Современные гаджеты могут быть очень полезны в обучении. Вот несколько необычных устройств, которые пригодятся детям.

3D-ручка

Помните радужные пружинки слинки из 90-х? Так вот 3D-ручки — это их современный аналог в плане популярности. Их хотят все, и если у кого-то в классе она уже появилась, то не видать вам покоя, пока вы не подарите такую своему ребенку. Если вы еще не знаете об их существовании, вы сильно отстали от жизни!

3D-ручка может рисовать в воздухе, то есть создавать не изображения с перспективной на бумаге, а реальные объемные модели в пространстве. 3D-ручки бывают «холодными» и «горячими». «Холодные» пишут быстрозатвердевающими смолами — фотополимерами, которые мгновенно затвердевают под воздействием встроенного генератора ультрафиолета. «Горячие» 3D-ручки используют расплавленные полимеры. Наконечник ручки достаточно сильно нагревается, поэтому необходимо соблюдать определенные правила безопасности. Детям все же больше подойдут ручки «холодного» типа.

Работа с 3D-ручкой развивает абстрактное и пространственное мышление и фантазию.

Грамотная ручка

Еще одна «умная» ручка — та, что исправляет орфографические ошибки и помогает скорректировать почерк. В ручку встроены датчики с функцией распознавания слов; встречая ошибку или места, написанные неровно/неаккуратно, она включает вибросигнал.

Цифровой микроскоп

Домашний микроскоп очень полезен школьникам, которые начали изучать биологию, химию и физику. В принципе, работать с ним будет интересно и младшим школьникам, которые, уже имея базовые знания, осознанно подходят к изучению окружающего мира. Современный цифровой микроскоп похож на обычную веб-камеру, только немного больше по размеру.

Когда в доме появляется микроскоп, под его прицел попадает все подряд. Это здорово и может оказаться на руку родителям: изучая под микроскопом разные предметы, можно увидеть некоторые бактерии — чем не мотивация для улучшения личной гигиены, которая у многих детей откровенно хромает? Однако необходимо учитывать, что увеличение, при котором видны бактерии, дают далеко не все микроскопы — это уже серьезная техника с соответствующей ценой. Домашние цифровые микроскопы попроще увеличивают в несколько десятков раз.

Раз уж речь зашла о бактериях и гигиене, то просто нельзя не сказать про электрические зубные щетки. Нежелание детей чистить зубы — это бич большинства родителей. Монотонная рутинная процедура раздражает детей, причем не только совсем маленьких, но и постарше.

«Мне лень чистить зубы вечером или утром. Утром не высыпаешься, плохо соображаешь, вечером устаешь и тоже хочется спать. Легче просто съесть жвачку. Особой разницы между грязными и чищенными зубами я не вижу, но меня заставляют делать это каждый день», — Яна, 12 лет, ученица 6-го класса.

У детской электрической зубной щетки с 2D-технологией маленькая круглая головка и мягкие расщепленные на концах щетинки. Головка щетки вращается из стороны в сторону, вычищая налет даже из самых труднодоступных мест. Обычно стоматологи рекомендуют чистить зубы по две минуты, но детям это время кажется вечностью. Производители щеток попробовали решить проблему с помощью игрового таймера, рассчитанного на 2 минуты. В моделях с Микки Маусом это встроенный проигрыватель с 12 мелодиями, в моделях с Холодным сердцем, Звездными войнами и Тачками — бесплатное приложение Magic Timer от Oral-B и Disney

«Моему ребенку уже почти 10 лет, и я до сих пор не могу сделать так, чтобы чистка зубов стала частью его ежедневного распорядка. Он терпеть не может чистить зубы и постоянно меня обманывает, что почистил, — его совершенно не смущает некрасивый налет. Не помогло даже лечение зубов и беседы со стоматологом. Отчаявшись, я решила попробовать электрическую щетку с приложением для телефона Magic Timer. Как ни странно, это сработало. Щеткой пользуются оба ребенка — 5 и 9 лет, они очень ответственно подходят к вопросу смены насадок и зарядки щетки. Приложение им нравится, и теперь у нас началась борьба, кто первый пойдет чистить зубы. Думаю, скоро проблема с чисткой исчезнет», — Мария, преподаватель английского языка.

Корректор осанки

Еще о здоровье. Неправильная осанка у детей встречается, пожалуй, даже чаще, чем плохо почищенные зубы. Проблемы с позвоночником — это очень серьезно, от его здоровья без преувеличения зависит здоровье всего организма, и задуматься об этом нужно как можно раньше, ведь с каждым годом исправлять ошибки будет все сложней.

С современными гаджетами заботу о правильной осанке можно превратить игру — детям нравятся всякие классные штучки. Существует много разных устройств, которые помогают контролировать осанку, с разными принципами действия. Самый эстетичный вариант — что-то вроде брошки, закрепленной на одежде под ключицей как можно ближе к телу. Прикрепляете, встаете ровно, отводите плечи назад и запускаете датчик. Все, теперь каждый раз, как вам захочется ссутулиться, он будет посылать вам вибросигналы. Другой вариант — нечто вроде спортивных наушников, которые следят за наклоном головы и шеи.

Есть датчики-браслеты и датчики, которые крепятся на пояс и следят за дыханием: то, как мы дышим, напрямую связано с положением позвоночника. Для домашнего рабочего места можно использовать специальную сенсорную подушку на стул. Она адаптируется под индивидуальные анатомические особенности и определяет положение тела во время сидения. В некоторых устройствах для коррекции осанки дополнительно установлены функции фитнес-трекеров.

Звездный сканер

Он же персональный планетарий, он же навигатор по звездному небу. Отправились вы, допустим, семьей в поход. Или на море. Или на дачу. Вечером над вами бездонное черное небо засверкало миллионами звезд. Вы любуетесь этой красотой, а ребенок спрашивает, как называется эта звезда и вооон то созвездие. И тут вы оп — и достаете звездный сканер! Он работает как мини-телескоп с GPS и автоматическим распознаванием. Вы наводите его на небесный объект и получаете о нем подробную информацию, собранную на основе авторитетных научных источников. Кстати, еще в астрономическую тему: дома можно установить светильник-глобус, который днем работает как обычный глобус, а ночью на нем появляется светящаяся карта звездного неба.