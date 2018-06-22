Почему российские мужчины заревновали к иностранным болельщикам

Чемпионат мира по футболу подарил нам одно очень яркое наблюдение. Часть российских мужчин заревновали.

Обычно ведь они как говорят: «Не нравятся вам русские мужики, так езжайте в европы к геям, гыгыгы!»

А тут Европы сами к нам приехали, и трафик Тиндера вырос в 11 раз, и девочки пишут о том, что мексиканцы-бразильцы классные.

Тут некоторые мужчины злобно ноют, что вот болельщики-то в отпууууске, они весееееелые, без проблеем, а мы тут лямку тянем и работаем на износ! А вы к ним бросились, проклятые шлюхи.

Сбоку им подкрякивает депутатша Плетнева, умоляющая российских девушек не вступать с иностранцами в связи.

Проблема в том, что в отпуууууске и без проблеееем эти мужчины точно так же скучны и невыносимы, как и в обычные дни. Сексист и мизогин не становится милым playful котиком, когда он в отпуске.

Я совершенно не идеализирую мужчин из других стран. И вообще я патриотически живу с русским человеком-профеминистом. Среди иностранцев тоже полно тех, кто относится к женщинам в старой парадигме — см. скандальную историю с бразильцами или аргентинцем.

Но явление есть, и оно показательно. Любое массовое соприкосновение и пересечение культур — это очень хорошо. Оно обогащает, дает новую оптику, позволяет сравнивать и лучше понимать, что происходит с тобой и что происходит в мире.

В этом смысле Чемпионат мира — отличная затея.