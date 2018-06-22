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Правительство предложило ввести акциз на кальянную смесь
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Правительство предложило ввести акциз на кальянную смесь 

Rambler News Service 1 час назад
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает ведение акциза на кальянную смесь в размере 457 руб. за 1 кг с 1 января 2019 года с последующим ежегодным повышением, следует из текста законопроекта.
«Законопроектом предлагается внести изменения в статью 181 Кодекса, предусматривающие отнесение с 1 января 2019 г. к подакцизным товарам кальянной смеси, установив ставку акциза на кальянную смесь за 1 кг в размере 457 руб. в 2019 году, 476 руб. — 2020 году, 495 руб. — 2021 году», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В пояснительной записке уточняется, что под кальянной смесью следует признать «многокомпонентную смесь, предназначенную для использования в кальяне посредством парения или курения, изготовленную из нерастворимой части нетабачного сырья, без добавления никотина и с добавлением иных жидких, водорастворимых пищевых или непищевых вкусо-ароматических компонентов, при выполнении условия, что массовая доля не растворимых в воде компонентов не превышает 20% массы смеси».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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