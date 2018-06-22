Как кумиры затмили родителей и почему это не так плохо

Так уж повелось, что кто-то плывет по течению жизни, а кому-то вечно что-то не нравится. Первые полностью довольны своим окружением и, самое главное, собой, а вторые собой не довольны. Первые развиваются как бог пошлет, а вторые собирают себя по кирпичикам: кирпичикам образования, литературы, жизненных испытаний, постоянных тренировок каких угодно качеств, экспериментов над внешностью, ролевых моделей поведения и прочего. Нам же хочется поговорить о ролевых моделях. Маленький мальчик смотрит «Рокки». Обаятельный, тогда еще молодой Сталлоне с телом много лучше, чем у античных скульптур мужественно бьется в ринге, преодолевает боль и страх, идет к победе через трудности. Естественно, у ребенка возникает желание быть похожим на героя фильма: сила и смелость всегда были в почете, и всем нам их подчас не хватает. Мальчик идет в секцию бокса, советские обои потихоньку обрастают плакатами с кумиром, мальчик — мясом. Количество плакатов множится: появляются Шварц, Ван Дамм, Тупак, Гуф . Пантеон кумиров сформирован: они — больше, чем их творчество, они — значимые для нашего героя личности. Он хочет быть сильным, как Арнольд, дерзким, как Шакур или Эм, обаятельным, как Бонд. Джеймс Бонд

Родители перестают быть авторитетами, ведь большинство из них не такие сильные по своему магнетизму личности, как медийные персоны. Особенно в классическом, воспетом всеми скетч-шоу и анекдотами случае, когда отец — жирный боров, вечно пьющий пиво и смотрящий телевизор, а мать — неизменная кухарка, для которой воспитание детей заканчивается на их прокормке, покупке одежды и тому подобных базовых потребностях.

Или другая типичная ситуация, когда замученный жизнью мужичок попадает под каблук не в меру прыткой тетки и тихо проживает свою жизнь, боясь лишний раз нарваться на гнев своей благоверной, орущей на него, как сирена пожарной машины. Ребенок смотрит налево-направо и просто не видит ориентиров и примеров: не знает сильного и благородного отца, который затмил бы киношных героев; не знает матери, которая бы была образцом женственности, теплоты, заботы и понимания, — в общем, не видит наставников. Ну и ищет их в масскульте да и вообще в окружающем его мире: улица, литература, музыка всегда были наполнены яркими образами, на которые хочется равняться. Так ролевые модели приходят в нашу жизнь. «Я стану как Арни!», или «Стану как герои-панфиловцы, Матросов и иже с ними». Да, в Союзе все верно поняли и показали молодежи кучу примеров, на кого стоит равняться.

Ты, возможно, уловил негативный флер в тексте, но не спеши с выводами. «А что, хорошо забывать родного отца — он же растил и все-такое-прочее?». Ну извини, если батя — алкоголик и единственное, чем он занимался в воспитании, — раздавал подзатыльники детям и жене, то зачем быть похожим на него? Вот тут у нас прекрасные альтернативы — шикарные образы из Голливуда. Так зачем все-таки нужны ролевые модели? Очевидно, для полноценного и гармоничного, разностороннего развития своей личности. Ты хочешь хорошо говорить? Смотри выступления талантливых ораторов, анализируй, используй их речевые приемы. Особо внимательный и чуткий читатель смог бы найти здесь отсылки к фирменному стилю писателя Веллера и твиттеру Оксимирона. Мы берем личности интересных нам людей, анализируем их речь, внешность, манеру держаться, привычки и замашки, выбираем наиболее понравившееся, осмысляем и вносим в свою жизнь. Это не копирование штанов любимого исполнителя — это творческое осмысление, которое можно описать как голос в голове: «Это мне подойдет или нет? Можно попробовать. Хм, копировать? Зачем, можно вот тут дополнить, тут убрать, тут заменить и подогнать под меня — тогда будет здорово». Вроде не пропадает шарм оригинала, но и в образ внесено нечто свое.

Есть определенный пласт людей, который любит критиковать и ничего не делать. Еще они любят говорить, что «надо жить своей жизнью», «ни на кого не равняться» и прочие вроде правильные вещи, но преподносят это как критику ролевых моделей. Для таких не самых внимательных: ролевая модель — это не копирование поведения яркой личности, это отбор лучших качеств лучших людей и имплементация их в себя для постоянного роста опять же себя. Ищи свои ролевые модели, и неважно, кто это будет: расхайпленная звезда или сосед Петрович, крутой политик или твой товарищ-приятель. Главное, такой человек должен быть в чем-то лучше тебя, намного лучше. Становись лучше с каждым днем, благо примеров, вдохновляющих на это, полный интернет и на любой вкус. Но самые счастливые — те, у кого ролевой моделью стал собственный отец.