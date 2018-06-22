Забудьте о привычных тренировках: чем сейчас нас может удивить фитнес-индустрия

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Фитнес с доставкой

Фитнес-индустрия адаптируется под ритм города. Раньше на поход в зал уходило в среднем 2-3 часа в день. В неделю на спорт с учетом дороги, поиска парковки, SPA-процедур после занятий уходит минимум 12 часов — роскошь в условиях мегаполиса. Посчитайте еще время, которое мы проводим в соцсетях, за компьютером, в пробках, плюс стандартный рабочий день в офисе. При таком ритме на сон остается не более 5-6 часов в день. Трудно назвать этот образ жизни здоровым.

Mail.ru, Yandex. Выход из замкнутого круга существует. Например, многие работодатели уже начали выделять в графике сотрудников время на спортивную паузу. А некоторые специально приглашают корпоративных тренеров по бегу, йоге и боевым искусствам. В обеденный перерыв можно успеть провести полноценную тренировку и переключиться эмоционально. Залы с тренажерами и корпоративные фитнес-студии есть в таких крупных IT-компаниях, как КРОК

На тренировке. Фото предоставлено пресс-службой компании

Следующая тенденция — изменение общегородского формата фитнес-клубов. Статистика, которая уже нашла подтверждение в США и Европе, говорит о том, что маленькие студии с акцентом на определенный вид спорта постепенно вытесняют крупные сетевые клубы. По данным Kurt Salmon, ведущей консалтинговой компании Европы, в среднем количество посетителей спортивных моностудий растет в год на 16%, а обычных фитнес-клубов — лишь на 1%. Опять же — желание экономить время и заниматься с максимальным эффектом. Москва сегодня переживает расцвет подобных предложений: это всевозможные студии TRX, сайкл (велосипеды), стретчинг, йога в гамаках, бикрам-йога в теплых помещениях, боевые единоборства.

Не менее популярны интервальные тренировки и кроссфит, которые позволяют сбросить за 45 минут до тысячи калорий. Например, с ноября по британской франшизе в Москве запустилась и наша студия интервальных тренировок в темноте. В Британии эта сеть располагается в бизнес-центрах самых популярных деловых районов города, чтобы из офисного опенспейса на тренировку можно было просто спуститься на лифте. Постепенно рынок фитнеса адаптируется под запросы вечно спешащих москвичей.

Фитнес в ритме техно

Но, пожалуй, самые заметные и интересные изменения происходят в области спортивных гаджетов. Например, в современных европейских студиях уже появились тренажеры с вакуумом. Вакуум создает отрицательное давление, что стимулирует кровообращение, ускоряет метаболизм и заставляет весь ваш организм работать быстрее. По словам создателей вакуумного тренажера из описания к видео, 30 минут такой тренировки дают эффект, сравнимый с двумя часами на беговой дорожке.

По данным исследования Avito, которое компания проводила перед праздниками 8 марта и 23 февраля, гаджеты уже стали наиболее популярной категорией подарков. Как выяснилось, 25% мужчин ждут от девушек новую IT-игрушку, и еще 13% представителей сильного пола не отказались бы от подарка из сферы спорта. Стоит ли говорить, что покупка фитнес-гаджета будет попаданием в яблочко?

Если про фитнес-трекеры и браслеты уже многие слышали, то чипы и высокоточные пульсометры для тренировок пока остаются в тени. Между тем, наиболее продвинутые фитнес-клубы уже внедряют в групповые тренировки датчики MYZONE, которые крепятся на тело в районе сердца и транслируют показатели эффективности тренировки на мониторы в зале. Эта система позволяет тренеру даже в группе из 20 человек отслеживать показатели каждого участника и корректировать при необходимости нагрузку.

В фитнес-студии. Фото предоставлено пресс-службой компании

Следующий этап развития индустрии спорта — это одежда из специальной ткани с сенсорами. С виду обычная футболка и шорты на самом деле сделаны из специальной эластичной проводящей ткани. Сенсоры по всему костюму следят за частотой сердечных сокращений, дыханием и мышечной активностью. Заработать растяжение с таким костюмом не получится — аппаратура моментально передаст сигнал о чрезмерной нагрузке на ваш мобильный телефон. Так что тренировка будет не только максимально эффективной, но и безопасной. Стоимость такого костюма в среднем начинается от 650 долларов за всю экипировку.

Психология спорта и бизнеса

Если вы думали, что технологии для фитнеса заканчиваются смешными тренажерами и пульсометрами, на самом деле с них все только начинается. Психологические уловки фитнес-индустрии — это музыка, шумовые и акустические эффекты, оснащение залов, лаунж-зон и душевых. Даже такие детали на самом деле влияют на тренировку.

Например, доказано, что в темном помещении люди чувствуют себя более раскрепощенно, перестают стесняться, а значит, больше выкладываются и тратят больше калорий. Все просто — в темноте наш организм вырабатывает мелатонин, гормон сна, который запускает все процессы в организме и ускоряет метаболизм.

В фитнес-студии. Фото предоставлено пресс-службой компании

Самые известные мировые фитнес-студии уже давно прошли путь от зала с тренажерами в сторону спортивной шоу-программы с вашим участием. Диско-свет, сенсорные умные системы кондиционирования, оригинальные звуковые перебивки между треками, специальные погружающие в атмосферу расслабления звуковые системы в зонах лаунж и SPA — без современных технологий все это было бы похоже на сон.

Между тем фитнес-индустрия меняется в ногу со временем и даже начинает конкурировать со сферой развлечений. Тренировка по цене ужина в близлежащем ресторане — эта формула уже нашла отклик у жителей крупных европейских городов.

Для России пока что технологичный фитнес кажется чем-то дорогим, непонятным. Многие фитнес-клубы следят за безопасностью и вкладывают большие деньги в идентификацию пользователей на входе: по отпечаткам пальцев, по картам, через специальные браслеты — но не стремятся внедрить технологии в привычные тренировки и сделать их чуть более интерактивными, интересными.

В результате все это сказывается на посещениях и окупаемости сопутствующих услуг, фитнес-баров. По данным исследования глобальной фитнес-ассоциации IHRSA, в США регулярно в клуб ходят только 19,3% проданных абонементов. В России этот показатель значительно ниже — лишь 3% москвичей занимаются фитнесом, по данным исследования РБК «Мировые тенденции на рынке фитнес-услуг 2016». Хочется верить, что технологии все-таки изменят ситуацию в положительную сторону.

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