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В Дагестане объявлен сбор средств ребенку больному лейкодистрофией
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В Дагестане объявлен сбор средств ребенку больному лейкодистрофией 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
В Дагестане объявлен сбор средств ребенку больному лейкодистрофиейВагидову Сабиру 3 года, в возрасте одного года ему подтвердили диагноз лейкодистрофия. Данное заболевание входит в группу тяжелых наследственных заболеваний обмена веществ, характеризующихся поражением белого вещества головного мозга.
Родители Сабира живут в селе Тпиг Агульского района. Мама Сабира Мадина Раджабова поделилась с РИА «Дагестан» информацией о состоянии здоровья ребенка.
Как сообщает Мадина, болезнь обнаружили не сразу, в роддоме сказали, что ребенок абсолютно здоров. Однако первые признаки заболевания стали со временем проявляться и теперь болезнь прогрессирует с каждым днем.
Женщина обращалась в зарубежные клиники Германии и Израиля, но врачи не взялись за лечение потому, что из-за неправильно и несвоевременно поставленного диагноза было упущено время.
Ребенку очень сложно дышать, у него происходит внезапная остановка дыхания, из-за того, что он не может самостоятельно откашляться.
«“Откашливатель”, который мы не можем приобрести, вызывает естественный кашлевой толчок с выбросом мокроты. Сабиру очень трудно дышать, мокрота мешает ему жить, состояние здоровья малыша резко ухудшается. Конечно, сумма для нашей семьи огромная — 610 тыс. рублей. Мы сейчас собираем пакет документов в крупные благотворительные фонды, но это все время, которого у нас нет», — поделилась Мадина.
Семья Сабира обращается к жителям Дагестана с просьбой помочь ребенку выполнять жизненно необходимый процесс — дышать.
Реквизиты для оказания помощи: 4276 6000 3480 9240 на имя Мадины Раджабовой (мама).
QIWI 89898631950
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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