Ежедневные привычки, которые нас убивают

Наше здоровье — это сотни маленьких действий, которые мы совершаем день за днем. Большинство из них идут нам на пользу, другие — вредят и могут привести к заболеваниям, а некоторые — только притворяются безобидными или даже полезными, а на самом деле могут привести к серьезным заболеваниям. Проверьте, нет ли в вашей ежедневной рутине таких привычек — и избавьтесь от них немедленно!Оставлять грязную посуду в раковине с водой

Теплая и влажная среда — дом родной для очень опасных бактерий. Стафилококк, кишечная палочка и даже сальмонелла — все эти маленькие убийцы отлично себя чувствуют в раковине с теплой водой и грязной посудой. А потом распространяются оттуда по кухонным поверхностям, полу, всему дому… Вы точно хотите досмотреть этот ужастик до конца?Пить кофе из кофе-машины

Особенно из расположенной в общественном месте — например, офисе. Особенно, если ее колба рассчитана больше, чем на одну порцию. Дело в том, что в резервуаре кофеварки быстро скапливаются и активно размножаются разные группы бактерий: вы не поверите, но в колбе стандартной офисной кофе-машины бактерий больше, чем на ручке вашего домашнего туалета Все еще хотите выпить чашечку кофе? Тогда хотя бы как следует вымойте колбу перед приготовлением!Сушить руки под автоматической сушкой

Результаты исследования, проведенного этой весной, буквально шокируют: в привычных сушилках для рук, установленных в уборных в общественных местах, бактерий скапливается столько, что ими можно заразить небольшой город. А они не только скапливаются, но и активно распространяются с помощью теплого воздуха и попадают, например, в легкие. Не рискуйте, сушите руки с помощью бумажных полотенец!Мыть руки горячей водой

Вам кажется, что только по-настоящему горячая вода отмоет грязь? Это иллюзия: на самом деле бактерии убивают моющие средства, а температура воды не так уж важна. Зато если часто подвергать кожу воздействию высоких температур, можно подхватить раздражение и даже дерматит. Редко стирать зимние вещи

Шапки, перчатки, шарфы — как часто вы стираете или чистите эти мелочи? Врачи рекомендуют делать это не реже, чем раз в две недели: они слишком часто контактируют с лицом и органами дыхания, и микробы, скапливающиеся на них, легко проникают в организмЕсли вы слишком часто простужаетесь в холодное время года, попробуйте чаще стирать шарфы и шапки с перчатками — должно помочь!Неправильно резать продукты перед готовкой

Неправильно — это значит на одной и той же разделочной доске. Как утверждает микробиолог Чарльз Геб, на среднестатистической доске «живет» в 200 раз больше опасных бактерий, чем на сиденье унитаза. Впрочем, даже если специалист ошибается, все равно не стоит рисковать: ведь после разделки мяса, птицы или рыбы на доске остаются сальмонеллы и кампилобактеры — две самые распространенные причины пищевых отравлений Используйте разные доски для разделки разных продуктов и отдавайте предпочтение стеклянным приспособлениям — их проще мыть. Не пользоваться чехлом для мобильника

Мобильный телефон слишком часто находится в опасной близости от наших органов дыхания, чтобы рисковать: на поверхности среднего мобильного телефона скапливается в 10 раз больше опасных бактерий, чем в общественном туалете. Чтобы минимизировать риск, стоит регулярно протирать мобильник дезинфицирующими салфетками, а также носить его в чехле и в крайнем случае — кармане, чтобы телефон минимально соприкасался с другими поверхностями.