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Иностранцы скупили весь возбуждающий шоколад в секс-шопах Екатеринбурга
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Иностранцы скупили весь возбуждающий шоколад в секс-шопах Екатеринбурга 

Пятый канал 48 минут назад
Фото: Пятый канал
Иностранцы, приехавшие в Екатеринбург на ЧМ-2018, раскупили весь возбуждающий шоколад в местных секс-шопах. Об этом рассказал URA.RU коммерческий директор одного из магазинов для взрослых. По словам сотрудника секс-шопа, иностранцы используют шоколад как средство знакомства с русскими девушками.
— Угощают дам шоколадкой, а дальше коммуникация идет проще, — пояснил специалист.
При этом коммерческий директор отметил, что иностранные болельщики ЧМ отдают предпочтение исключительно шоколаду. Другие БАДы и добавки не пользуются у них популярностью.
Ранее Пятый канал рассказывал о менее галантных заграничных «женихах». Вместо того, чтобы дарить русским женщинам шоколадки, бразильские фанаты принялись учить их нецензурным выражениям на своем языке.
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Женский форум
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