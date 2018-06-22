Иностранцы скупили весь возбуждающий шоколад в секс-шопах Екатеринбурга

Иностранцы, приехавшие в Екатеринбург на ЧМ-2018, раскупили весь возбуждающий шоколад в местных секс-шопах. Об этом рассказал URA.RU коммерческий директор одного из магазинов для взрослых. По словам сотрудника секс-шопа, иностранцы используют шоколад как средство знакомства с русскими девушками.

— Угощают дам шоколадкой, а дальше коммуникация идет проще, — пояснил специалист.

При этом коммерческий директор отметил, что иностранные болельщики ЧМ отдают предпочтение исключительно шоколаду. Другие БАДы и добавки не пользуются у них популярностью.

Ранее Пятый канал рассказывал о менее галантных заграничных «женихах». Вместо того, чтобы дарить русским женщинам шоколадки, бразильские фанаты принялись учить их нецензурным выражениям на своем языке.