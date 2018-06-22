ЧМ-2018: как прошел девятый день мундиаля

Петербург окрасился в желто-зеленые цвета. Болельщики из Бразилии требовали атакующего футбола от своей команды ещё на подходе к стадиону. В первом матче бразильцы так и не смогли обыграть швейцарцев. Этот матч многие рассматривали как возможность реабилитироваться. Но и аутсайдеру группы — Коста-Рике тоже нужна была победа. Держались до последнего. Бразильцы с трудом, но все-таки забили в конце матча два безответных мяча. Их соперники окончательно потеряли шансы на выход из группы, передает "ТВ Центр"

В Волгограде Нигерия обыграла Исландию. Дубль — на счету Ахмеда Мусы . Викинги не реализовали пенальти. Своей победой африканцы подарили надежду Аргентине. Накануне команда Месси проиграла Хорватии. И, если балканцы с шестью очками выходят из группы, то вторую путевку в плей-офф оставшиеся команды разыграют в следующем туре. Нигерийцы уже обратились к шаманам (см. видео).

Пока нигерийские фанаты просили помощи у богов, нигерийскому журналисту помогли простые волгоградцы. Ннамди Обания в суете потерял свою сумку с фотокамерой, документами, аккредитациями и деньгами. Пропажу нашли волгоградцы и принесли в полицию.

"Я уже потерял надежду найти пропавшую сумку. Был расстроен, записывал все на телефон, потому что моя камера, мой микрофон — все было в этой сумке. Я переживал, как много времени займет обработка всего материала в таком виде. И тут раздался звонок из полиции, что они нашли ее. Знаете, обычно нужно идти в полицию, заявлять о пропаже. Я ничего этого не делал, они позвонили сами! Я был поражен!" — рассказал журналист из Нигерии Ннамди Обания.

Сборная России продолжает подготовку к игре с Уругваем на базе в Новогорске. Отдельно от общей группы занимались Юрий Жирков и получивший травму в первой игре Алан Дзагоев

"Алан получил травму мышц бедра. Во время нашего отлета в Самару он останется тренироваться в Новогорске индивидуально. А после прилета из Самары будет тренироваться вместе со всеми. У Юры в игре против Египта и ранее против Саудовской Аравии была небольшая травма сухожилия стопы. Все говорят, что Салах — такой герой. Месяц лечил плечо и вышел, молодец. Поверьте, у Жиркова была травма как минимум не легче", — сказал врач сборной России Эдуард Безуглов

К Уругваю Жирков будет готов, заверили врачи. На этом турнире наша сборная привлекает внимание не только зрелищной игрой, но и физической подготовкой. Игроки из России пробежали больше всех. В первом матче — почти 118 километров, во втором — 115.

"Мы очень хорошо подготовились в Австрии и в принципе, и в том году на Кубке Конфедераций была подготовка, достаточно хорошо чувствовали себя физически. И в этом году прошли очень хорошую подготовку, и это дает сейчас результат", — заявил футболист сборной России Игорь Смольников

Восемь забитых и всего один пропущенный мяч — лучшие показатели на турнире. В Антидопинговом агентстве США тут же потребовали провести дополнительную проверку россиян. Впрочем, ФИФА вряд ли пойдет на поводу у Вашингтона. Федерация уже давно зарекомендовала себя как действительно независимая организация, которая заявила, что в расследовании канадского юриста Макларена не хватает доказательств. И неоднократно подтверждала — российские игроки вне подозрений.