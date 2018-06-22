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Волгоградцы вернули нигерийскому радиожурналисту потерянную сумку
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Волгоградцы вернули нигерийскому радиожурналисту потерянную сумку 

АиФ Волгоград 44 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградцы нашли на улице потерянную нигерийским журналистом радиостанции City 105,1 fm Ннамди Обания сумку и отнесли ее в полицию. К настоящему моменту правоохранители вернули ее владельцу.
В сумке находились камера, деньги, документы и аккредитационный бэйдж. Полицейские через Городской пресс-центр ЧМ-2018 нашли контакты журналиста и вернули ему его вещи. «Я переживал, как много времени займет обработка всего материала в таком виде, и тут раздался звонок из полиции, что они нашли ее. Знаете, обычно нужно идти в полицию, заявлять о пропаже, я ничего этого не делал — они позвонили сами. Я был поражен», — цитирует ТАСС нигерийца. Журналист также удивился, что все вещи в сумке оказались на месте и не пропали. Как оказалось, он даже не заметил, как потерял ее, пока ехал из аэропорта на стадион в гостиницу. По словам Ннамди Обания, он благодарен местным жителям и полиции за честность и порядочность.
В Россию журналист приехал впервые, чтобы сделать репортажи о ЧМ-2018. Первым городом, который он посетил, был Калининград, после которого он отправился в Волгоград.
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