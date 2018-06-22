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Какие знаменитости борются за права женщин
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Какие знаменитости борются за права женщин 

Вечерняя Москва 35 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Феминизм зародился во время войны за независимость в США, когда американка Эбигайл Смит Адамс в 1776 году призвала ввести право голоса для женщин. С тех пор женская борьба претерпела немало изменений. Она остается актуальной и в 21-м веке. «ВМ» узнала, какие знаменитости наиболее горячи поддерживали и поддерживают феминизм.
Хиллари Клинтон
Бывшая первая леди США активно и часто выступает за права женщин. В 2017 году, после инаугурации Дональда Трампа, она поддержала «Женский марш», когда тысячи людей по всему миру вышли с протестом к Белому дому.
Она побывала пятом саммите «Женщины в мире» в 2014 году, в рамках которого дала интервью об экономических преимуществах гендерного равенства.
Стать феминисткой ей помогла женщина, которая рассказывала об этом движении солдатам, собирающимся во Вьетнам. Она объяснила, как патриархат подавляет волю и женщин, и мужчин, и заявила, что равенство между полами благотворно повлияет на всех. Это дало актрисе понять, что патриархальная система негативно повлияла на ее жизнь на всех этапах — от подросткового периода, когда отец говорил ей, что она недостаточно красива, и до работы в киноиндустрии.
«У меня это заняло тридцать лет, но лучше расцвести позже, чем вообще пропустить парад цветов», — сказала Джейн Фонда, рассказывая о своем пути.
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