7 запрещенных профессий для женщин в России

С 1974 года в России официально существует перечень из 456 профессий, запрещенных для женщин. В список попали такие специальности, которые и многим мужчинам не под силу, но представительницы «слабого пола» все равно недовольны. Уже почти полвека они доказывают, что могут выполнить любую работу и вольны сами выбирать свой профессиональный путь. В последние годы правительство обещает пересмотреть перечень и оставить там только вредные для женского здоровья виды работ, но пока список остается неизменным. Расскажем о 7 запретных профессиях и отважных дамах, которые смогли обойти этот запрет.

Моряк

«Женщина на корабле — плохая примета». Неизвестно, когда именно появилось это старое суеверие, но известно, что живет оно до сих пор. А в России даже на законодательном уровне. Суровая морская жизнь считается слишком тяжелой для девушек («будущих матерей»), а пребывание на одном корабле с мужчинами в течение нескольких месяцев и вовсе перенести нельзя. Но отважные дамы не обращают внимания на эту трогательную заботу о себе и все равно рвутся в море. Женщины составляют 1—2% от всех моряков мира, но это не значит, что на кораблях их нет совсем. Они становятся матросами, штурманами, помощниками, капитанами и даже получают звание адмирала. В США адмирал Мишель Говард управляла всем флотом страны, участвовала в войне в Персидском заливе и вызволяла товарищей из пиратского плена. А вот в России девушкам запрещено служить на военных судах.

Единственным капитаном (и по совместительству единственной женщиной) в ВМС была Вера Курочкина , управлявшая большим гидрографическим катером. Это судно обеспечивало боевую деятельность других кораблей и использовалось в научных целях. В 2013 году капитана Курочкину уволили с туманной формулировкой «в связи с изменением условий трудового договора». А чуть позже руководство ВМС России пообещало, что к 2018 году появятся корабли, готовые принять на борт специалистов женщин, но пока этого не произошло. Те немногие девушки, которые все-таки пробиваются на борт, работают на торговых и пассажирских судах. Ситуация, когда весь командный состав корабля сформирован из женщин, в России пока невозможна. А ведь когда-то именно россиянка Анна Щетинина стала первой женщиной — капитаном дальнего плаванья.

Дальнобойщик

Многим из нас сложно представить, но профессия дальнобойщика действительно может стать работой мечты. Особенно если вы дама, которую закон оберегает от вождения и обслуживания автобусов и автомобилей грузоподъемностью свыше 2,5 тонн. Мы до сих пор удивляемся, видя девушку за рулем такси или маршрутки, чего уж тут говорить о фурах. Но говорить нужно, потому что подобных отважных женщин в России не так уж и мало. Они водят огромные грузовики, одно колесо которых может весить больше, чем сам водитель, и без чужой помощи, вручную меняют их на пустынных, разбитых дорогах.

Получить работу дальнобойщика девушке очень сложно: хозяева машин обычно не доверяют фуры и грузы таким хрупким созданиям. И зря: на практике они справляются не хуже коллег, а встречающиеся по дороге мужчины (в том числе полицейские и даже местные бандиты) всегда рады оказать помощь даме. Но не обходится и без сексизма — мужчины-дальнобойщики часто пытаются отправить женщину-водителя на кухню или предложить руку и сердце. Работа, сопряженная с постоянными разъездами, не мешает дальнобойщицам заводить семьи. Родные гордятся тем, что они выполняют такую сложную «мужскую» работу.

Водитель электропоезда

Водить электропоезд (то есть метро) женщинам тоже запрещено. Работники метрополитена считают это правило вполне разумным. Долгое пребывание под землей чревато проблемами со здоровьем для любого человека, но у девушек, помимо всего прочего, могут нарушиться репродуктивные функции. Однако самые большие опасения вызывают внештатные ситуации. Работники метро с трудом представляют, что будет делать хрупкая девушка с застрявшим в тоннеле поездом или попавшим под колеса человеком. После войны женщин активно брали в машинисты, и несколько лет назад из метрополитена уволилась последняя специалистка из того набора — Наталья Корниенко . С тех пор машинисток в метро нет, хотя одна девушка активно пыталась попасть в заветное кресло через суд.

Петербурженка Анна Клевец училась на юридическом факультете и искала подработку. Должность помощника машиниста ее вполне устраивала, но руководство метро не стало менять свои правила. Тогда девушка пошла в суд, заявив, что закон является дискриминационным и нарушает конституцию. Судя по тому, что женщин, управляющих поездами метро, все еще нет, Фемида приняла сторону правительства.

Сварщик

Дальнобойщицы отмечают: хоть на работу попасть и сложно, но с зарплатой никаких проблем нет — и мужчины, и женщины получают одинаково. А вот сварщицы часто жалуются на то, что их притесняют на производстве: зарплата мужчины может быть выше почти на треть. Некоторым сварщицам не разрешают получать новые категории; иногда и вовсе оформляют как ученика, а работы дают столько же, сколько мужчине с опытом. А ведь когда-то профессия сварщика считалась чуть ли не женской: во время войны и некоторое время после в цехах царили девушки, а потом появился перечень тяжелых работ и специалисток начали отстранять, несмотря на то, какое высокое мастерство они демонстрировали. Работа сварщика действительно тяжелая и опасная, но не только для женщин, а вообще для всех. Эти специалисты уходят на пенсию в 45 лет — к тому моменту у них уже накапливается много проблем со здоровьем, в частности, со зрением и щитовидной железой. Бывают на производстве и смертельные случаи: можно задохнуться газом (здесь особенно опасна сварка с применением аргона) или попасть под чей-нибудь инструмент.

Женщины — работники аккуратные и ответственные, поэтому работодатели и берут их, несмотря на запрет. Они спаивают титановые и атомные трубы, работают с аргоном, не боятся сварки ручным методом. Если работодатель попадается порядочный, то за свой тяжелый труд сварщицы получают компенсации: льготы, лечение, поездки за счет компании, подарки детям. Но зарплаты все равно остаются небольшими даже у тех, кто работает на сложнейшем и опаснейшем производстве в труднодоступных местах. Но сварщицы обычно любят свою работу и даже называют ее творческой, ведь металл нельзя просто так сплавить — нужно придать ему определенную форму, сделать все красиво и качественно. Работу сварщика проверяют рентгеном, ошибок быть не может.

Шахтер

Специальность шахтера в перечне запрещенных профессий чуть ли не первая. И кажется, вот она — работа, которая не по зубам вырвавшимся на свободу женщинам. Но так было не всегда. До революции и во время обеих мировых войн девушкам не просто разрешали работать на шахтах, но и всячески поощряли подобные желания (впрочем, в те непростые времена правительство официально нанимало и детей до 15 лет). Сейчас, конечно, никто не разрешает дамам махать кирками под землей по 14 часов в день, но это не значит, что они совсем вернулись на поверхность. Самая распространенная подземная профессия у девушек — маркшейдер. Это горные инженеры, которые планируют и контролируют все этапы строительства под землей. Ошибка маркшейдера может привести не только к краху всей работы, но и к смерти шахтеров — он должен оценивать состояние почвы, находить загазованные участки под землей, делать правильные расчеты, чтобы ничего не обвалилось. И все эти сверхответственные решения нередко принимают хрупкие девушки. За несколько лет работы они проводят под землей больше тысячи часов.

Пожарный

Женщины в России не могут принимать участие в непосредственном тушении пожара. Честно говоря, обойти этот запрет хотят совсем немногие: пожарниц в России можно пересчитать по пальцам. Возможно, без запрета их было бы гораздо больше: в США, например, тушат пожары 6200 женщин, причем 150 из них руководят работой пожарных частей. Американское правительство обязано нанимать определенное количество девушек на эту должность при условии, что они прошли строгий отбор. В России пожарницам никакие умения не помогут. Ни отличные оценки в специализированных учебных заведениях, ни высокие результаты на нормативах не заставят начальников частей взять на работу девушку. Для них и условий-то нет никаких: ни отдельных комнат, ни отдельных душевых.

Пожарный — профессия сама по себе невероятно опасная и сложная, а женщинам в ней приходится сталкиваться с дополнительным стрессом: издевками и недоверием коллег-мужчин, притеснениями со стороны начальства. Те немногие дамы, которые все-таки убедили начальство в своей готовности пожертвовать собственной жизнью ради спасения чужих, не могут, например, участвовать в соревнованиях — ведь они будут соревноваться с мужчинами, которые очень расстроятся, если проиграют представительнице слабого пола. Многие девушки мечтают спасать людей, многие физически и морально готовы к такой работе, но бороться с предрассудками и устаревшим законодательством начинают лишь единицы.

Работник химического производства

Девушкам активно не рекомендуется работать на химическом производстве. По-хорошему на этом производстве вообще никому работать не стоит, но женщин решили отстранить законодательно. Работа с материалами, выделяющими ядовитые испарения, негативно влияет на репродуктивные функции и здоровье вынашиваемых детей. Кроме того, у работниц опасных производств чаще развиваются гинекологические заболевания и специфические формы рака. Но конечно, недобросовестные работодатели допускают к вредным веществам женщин, остро нуждающихся в деньгах. Их могут неправильно оформлять и платить копейки.