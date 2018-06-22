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Сыр несуществующего производителя нашли в Удмуртии
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Сыр несуществующего производителя нашли в Удмуртии 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Сыр несуществующего производителя нашли в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, продукт обнаружили при проверке в Шарканской больницы.
На упаковке сыра «Голландский» был указан адрес производителя — ООО «Фудсити». Однако выяснилось, что это многоквартирный жилой дом с офисными помещениями.
«В выписке из ЕГРЮЛ у юридического лица отсутствует вид экономической деятельности, связанный с производством молочной продукции, что подтверждается информацией из межрайонной ИФНС», — отмечают специалисты.
Они призвали жителей республики отказаться от покупки этого сыра.
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