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Преследовавший пятилетнего британца призрак оказался живым охранником
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Преследовавший пятилетнего британца призрак оказался живым охранником 

360tv.ru 2 часа назад
В Великобритании раскрыта тайна «призрака», который якобы следовал за пятилетним ребенком на прогулке. Им оказался обычный охранник загородного дома, сообщило издание Mirror.
Британка Луиза Лентон опубликовала в Сети запись, сделанную на мобильный телефон. На видео, уверяла женщина, заметно, как из окна первого этажа Олдвейского особняка в Пейтоне (графство Девон) за ее сыном следит бесплотный дух.
«Фигура была похожа на женскую, с забранными наверх волосами, одетая в кофту с белыми манжетами», — утверждала Лентон.
В «слежке» за ребенком признался охранник Алекс Уоррен, который работает в указанном особняке. Пожилой мужчина пояснил, что в тот день, когда мать мальчика «встретилась с призраком», он просто наблюдал за катающимся во дворе малышом.
«Я просто восхищался молодым парнем, который учился ездить на своем велосипеде. Надеюсь, недоразумение исчерпано», — сказал он.
Уоррен пояснил, что мог выглядеть необычно со стороны, поскольку был одет в рабочую форму. Издали Луиза Лентон приняла ее за женское платье.
По словам мужчины, за все время его работы в особняке ни с какими призраками он не встречался.
В Китае местные жители испугались, увидев самостоятельно двигавшийся по кругу скутер. Водителя на транспортном средстве не было.
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Женский форум
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