Преследовавший пятилетнего британца призрак оказался живым охранником

В Великобритании раскрыта тайна «призрака», который якобы следовал за пятилетним ребенком на прогулке. Им оказался обычный охранник загородного дома, сообщило издание Mirror.

Британка Луиза Лентон опубликовала в Сети запись, сделанную на мобильный телефон. На видео, уверяла женщина, заметно, как из окна первого этажа Олдвейского особняка в Пейтоне (графство Девон) за ее сыном следит бесплотный дух.

«Фигура была похожа на женскую, с забранными наверх волосами, одетая в кофту с белыми манжетами», — утверждала Лентон.

В «слежке» за ребенком признался охранник Алекс Уоррен , который работает в указанном особняке. Пожилой мужчина пояснил, что в тот день, когда мать мальчика «встретилась с призраком», он просто наблюдал за катающимся во дворе малышом.

«Я просто восхищался молодым парнем, который учился ездить на своем велосипеде. Надеюсь, недоразумение исчерпано», — сказал он.

Уоррен пояснил, что мог выглядеть необычно со стороны, поскольку был одет в рабочую форму. Издали Луиза Лентон приняла ее за женское платье.

По словам мужчины, за все время его работы в особняке ни с какими призраками он не встречался.

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