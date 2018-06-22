Девушка-Броняша из Челябинска научилась сворачивать в трубочку сковородки

31-летнюю Марину Кигелеву из Челябинска больше знают как Броню — самую сильную женщину Урала, рекордсменку книги Гиннесса, которая двигала паровозы и грузовики. А теперь она научилась новому «фокусу» — скручивать сковородки в трубочку всего за десять секунд. Обратно — тоже может, даже быстрее. Таким эффектным номером Марина удивляет публику на различных мероприятиях и корпоративах — погнула уже сотни сковород: гости обычно в восторге.

— Я просто захотела для себя попробовать: смогу не смогу. А потом, когда получилось, обо мне узнали, начали приглашать выступить. Теперь это хобби такое, мне нравится, — рассказала Марина Кигелева «Хорошим новостям».

Броня, или как её шутя называют — Броняша, — признается, что даже для такой опытной стронгменши, как она, гнуть сковородки — дело непростое. К тому же они бывают разные, не каждая поддастся. Поэтому к выбору металлической «жертвы» женщина относится весьма серьезно: всегда покупает реквизит сама. Металл, из которого отлита посуда, должен быть не запредельно твердым, но и не мягким. Обычная тефлоновая сковородка из хозмага — самое то: крепкая, но гнется, а главное — относительно недорогая.

— Я разные могу гнуть. Когда хожу по магазинам, долго присматриваюсь, я чувствую, какая будет мне по силам. Основное правило — края должны быть тоньше, чтобы можно было начать загибать, — пояснила Марина.

Разгибать сковородки, по словам Марины, даже проще: металл становится более мягким, податливым. За другую посуду спортсменка пока не бралась, зато может разорвать в клочья 1000-страничный справочник толщиной 6-7 см. Правда, книги Броня рвет нечасто, разве что в качестве эксперимента.

Возвращаясь к сковородкам: отметим, что согнутая и разогнутая посуда становится «профнепригодна»: из-за деформации жарить и тушить на ней не получится. Но девушку это не расстаивается: главное, что она теряет хватку.