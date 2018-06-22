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Браки не в моде, но Tiffany блистает
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Браки не в моде, но Tiffany блистает 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: BFM.RU
Замужество вышло из моды: с каждым годом количество зарегистрированных браков сокращается, показывает статистика США, России и других развитых стран. Тем не менее компании Tiffany удалось увеличить продажи обручальных колец на 11% за последний квартал, пишет The Wall Street Journal.
Когда в начале 60-х годов прошлого века снимался культовый фильм «Завтрак у Тиффани», три четверти семей в США жили в законном браке. С тех пор процент зарегистрированных браков сильно упал: в этом году там же, в Америке, меньше половины семей зарегистрировали свои отношения, и это мировая тенденция.
Все чаще молодые люди опираются не на штамп в паспорте, а на обоюдное согласие людей быть вместе, вести общее хозяйство, не фиксируя свое гражданское состояние, говорит ведущий научный сотрудник Института социологии РАН, кандидат исторических наук Александр Согомонов.
Александр Согомонов ведущий научный сотрудник Института социологии РАН, кандидат исторических наук «Причем они это делают не из каких-то предохранительных соображений, имея в виду „Ах, вдруг мы не сойдемся, будет проще разбежаться“, „Ах, если мы сейчас соединимся, вдруг потом захотим разойтись, будут большие сложности с собственностью, с имуществом, с разделами и прочими вещами“, нет, сейчас юридически, на стороне и тех, и других супругов не только зафиксированные в ЗАКСе браке, но и браки, которые являются гражданскими. Люди поступают таким образом по разного рода культурным мотивам. Главный из них, конечно, некая обремененность, усложнение, которое возникает в силу необходимости официальной регистрации».
Снижение общего числа браков сказывается в том числе и на ювелирном бизнесе, поэтому новый гендиректор Tiffany АлессандроБольоло нашел новый подход. Секрет не в ценовой политике, а в изменении позиционирования и политики маркетинга, пишет Wall Street Journal. Вместо белых моделей в образе счастливых невест — представители национальных меньшинств. Реклама ориентирована не только на традиционные, но и однополые пары. Плюс более агрессивные маркетинговые приемы: например, к открытию новой коллекции Tiffany покрасила в свой фирменный мятный цвет все, что находилось рядом с главным магазином бренда.
Отклик у потребителей заметен на финансовых показателях: продажи обручальных колец выросли на 11% за последний квартал, чистая прибыль — на 53%. В этом не только заслуга маркетологов: лакшери-сектор показывает хорошие результаты, отмечает управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин.
Александр Душкин управляющий активами Международного фонда частных инвестиций «Далеко не все могут себе позволить купить кольца от Tiffany, они относятся к премиальному сегменту. ИСейчас в этом сегменте прекрасное состояние практически у всех предприятий, что бы вы ни делали — от Louis Vuitton, Tiffany и других компаний и торговых марок. Глобальная тенденция именно в премиальном сегменте. Практически все компании в нем занимающиеся производством предметов роскоши, очень хорошо поднялись».
Акции Tiffany с начала года прибавили почти 30%, а значит, инвесторам стоит насторожиться. Покупать после такого роста рискованно. Возможно, новая маркетинговая стратегия и хороша, но для покупки бумаг стоит подождать коррекции.
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