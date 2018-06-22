Вместо поддержки проклятия. Как проходят конкурсы красоты на Кавказе

О красоте кавказских девушек написано много стихов и песен. Но официально претендовать на титул самой красивой здесь отваживается далеко не каждая. Особенно на конкурсах за пределами региона. Тем более если соревнование предусматривает выход в купальниках. Зачастую участницы конкурсов красоты место слов поддержки слышат проклятия от своих земляков. С чем приходится сталкиваться красавицам, выяснял STAV.AIF.RU.

Без купальников

В КЧР недавно завершился конкурс «Мисс Черкесск — Краса Карачаево-Черкесии». Победительницей стала 19-летняя студентка Халимат Айбазова.

Поначалу этот конкурс красоты в КЧР был отборочным туром «Мисс России», который предусматривает параметры фигуры 90 — 60 — 90, отсутствие на теле шрамов и прочих недостатков, европейский либо азиатский типаж лица с правильными чертами, выход в купальниках. Из-за последнего пункта многие девушки сразу отказывались от участия в соревновании.

«Так мы перешли на партнёрство с «Miss World Russian Beauty», где необязателен выход в купальниках», — говорит организатор конкурса Анастасия Эбзеева.

Акцент на кавказских конкурсах красоты — на представления в национальных костюмах. Девушки презентуют свой город и регион, демонстрируют творческие способности. В программу включают также выход в вечерних нарядах.

Общественность против

Наталия Маликова — официальный представитель всероссийских и международных форумов и конкурсов красоты на Северном Кавказе. Утверждает, что больше всего их проходит в столице Кабардино-Балкарии.

Главный специалист управления культуры администрации Нальчика Бэла Бадова рассказывает, что с 2007 года к конкурсу «Мисс КБР» всегда было много внимания. Ажиотаж вызывало даже присутствие участниц на внеконкурсных мероприятиях.

«Подготовка всегда длилась несколько месяцев: дефиле и танцы. Мы договаривались со спортклубом, они предоставляли бесплатный зал, подключали психолога, визажистов, дизайнеров. Ориентировались при этом на стандарты «Мисс России», — говорит Бадова.

А вот в Ингушетии все попытки провести конкурс красоты в последние годы заканчивались неудачей.

«Были попытки провести конкурс с названием «Идеальная ингушская девушка» или что-то подобное. Но люди всё равно очень возмущались и протестовали против того, чтобы женщины показывали красоту или демонстрировали свои возможности перед мужчинами. Сопротивление было очень сильным, и эти конкурсы не состоялись», — пояснил известный в республике общественник и блогер Мусса Бекмурзиев.

Супермодель по-северокавказски

Появление уроженок Северного Кавказа на всероссийских конкурсах красоты всегда вызывает оживлённую реакцию земляков независимо от результатов. Но отзывы далеко не всегда восторженные. Зачастую на представительниц республик на подиуме обрушивается неконтролируемый поток ненависти от своих же земляков. Поступают даже угрозы жизни и здоровью моделей. Особенно агрессивно недоброжелатели реагируют, если кавказские девушки всё-таки выходят в купальниках или участвуют в «слишком» откровенных фотосессиях.

В позапрошлом году впервые Северный Кавказ на «Мисс Россия» представляли сразу три девушки. Это Екатерина Хачирова из Северной Осетии, Альбина Ильдарова из Дагестана и Назима Гоова из Кабардино-Балкарии. Хачирова и Ильдарова вошли в «топ-10» по итогам интернет-голосования. Гоова заняла 18-е место.

Стоит ли говорить, что все они подверглись жёсткой критике со стороны соотечественников, писавших гневные комментарии в социальных сетях. Злопыхатели изощрялись в угрозах, девушкам даже пытались запретить называть свою национальность. Результатом этой травли стал отказ северокавказских республик выдвигать участниц на «Мисс Россия-2017».

Но в этом году, когда страсти уже подзабылись, местные красавицы снова отправились на главный конкурс красоты. Из Кабардино-Балкарии на конкурс поехала Диана Нагоева, от Карачаево-Черкесии — Виктория Артеменко. История повторилась.

Диана Нагоева сумела войти в десятку самых красивых участниц. Виктория Артеменко закрепилась в «топ-20». Девушка рассказывает, что с травлей в Интернете ей пришлось столкнуться впервые.

«До сих пор не могу понять: за что? Ничего непристойного я не делала, никого не обидела. Это было очень низко и мерзко. Воспитанный и благочестивый человек (коими эти люди себя считали) никогда не станет оскорблять, и уж тем более желать смерти», — поделилась Виктория.