Сколько денег заплатили участницам шоу «Холостяк»? — Аида Уразбахтина рассказала всю правду.

Слухи о том, что девушкам платят за участие в шоу «Холостяк» витают в воздухе уже давно. Каждый год одно и тоже: всегда кто-то из экз-участниц обидится и начнет рассказывать небылицы. Так было и с Батрудиновым, и с Воробьевым. Но на этот раз вокруг темы денег подняли настоящий шум.

Журнал пишет, что девушки за участие в шоу ВОЗМОЖНО получили гонорар. В сети додумали и решили, что платят «естественно не просто за участие, а за выполнение определенных сценариев, данных им заранее».

Все началось с нелепого намека выбывшей из проекта Аиды Уразбахтиной в одном из ее прямых эфиров, что девушкам заплатили. Через некоторое время она решила оправдаться и записала Instagram на эту тему:

— «Ребят, я хочу поговорить с вами по душам, так как после моего последнего прямого эфира возникло очень много вопросов. Все сильно перекрутили. Это касается вопроса по поводу платы девушкам за участие в шоу. Конечно же, никому из нас ни копейки не платили. Все было по-настоящему, от души. Это была наша маленькая жизнь. Пожалуйста, не перекручивайте мои слова, — попросила в девушка».