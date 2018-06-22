Молодые, красивые, популярные: архангелогородцы, за жизнью которых следят тысячи человек

Пока одни жалуются, что социальные сети — это зло, которое мешает людям нормально жить общаться, другие давно оседлали виртуальную волну, которая несет их к берегам популярности. Часто мы слышим громкие имена федеральных блогеров, но и в нашем городе есть те, на кого стоит подписаться. Сегодня в нашей инста-подборке — архангельские «тысячники», которые живут под пристальным взором аудитории.

Сергей Кутовой, больше 386 тыс. подписчиков.

"Одной ногой в раю", — говорит о себе в профиле. В 2013 году Сергея сбил грузовик, в результате ДТП молодой человек потерял ногу, «но не потерял себя». За пять лет было многое: восстановление после аварии, борьба с лишним весом, переезд в Петербург, Москву и возвращение домой, эфиры на федеральных телеканалах и многие другое. В своем блоге Сергей рассказывает жизни, любимой девушке Ксении и о том, что коляска — не помеха для того, чтобы быть счастливым.

Открыли сезон 😻🔥 Мы счастливы, очень 🤤 Хорошего июня всем, родные ❤️ Публикация от Сега Кутовой 🦁 22 год на земле (@sega_kutove) 26 Май 2018 в 11:11 PDT Анастасия Костина, больше 15 тыс. подписчиков

Блохер Настя (как девушка сама называет себя в описании профиля) делится историями из жизни, пишет посты об отношениях (и не только) и делится с подписчиками опытом создания красивых снимков. «Делать крутые фото просто», — говорит она. Яркий пример тому — ее инстаграм. Посты, оформленные в одном стиле, пастельные цвета — услада для взгляда, в общем.

БЫТОВУХА. КАК ПЕРЕЖИТЬ? Продолжение. ⠀ ⠀ Сначала ❤️ Вчера я поделилась с вами звоночками бытовухи. Сегодня говорим о том, как из неё выйти👇🏻 ⠀ Как покончить с этим? ⠀ ▪️Разговор. Не бойтесь обсудить проблемы. Не надо пытаться их переварить. Мужчина не телепат, он не догадывается какая из 1001 мысли вас гложет. ⠀ ⠀ ▪️Обозначение границ личного пространства. Не липните друг к другу 24/7. Научитесь проводить время отдельно. Всегда можно найти время на свои интересы, а не клевать без повода мозги ему. ⠀ ▪️Найдите новое увлечение, лучше что бы оно нравилось двоим. Увлечения сближают и делают отношения крепче. Пары, в которых есть совместные интересы, крепче пар в которых есть дети, но нет увлечений. ⠀ ▪️Живите для себя, а не для кого-то. Не надо фраз «я живу ради тебя». Что бы потом не было «я отдала тебе лучшие годы жизни». Разделяйте грань между «сделать приятно» и принести «себя в жертву». ⠀ ▪️Поймите чего хотите и узнайте что хочет ваш партнёр. Мужчинам не нужны намеки и догадки. Говорите прямо, не забывайте что они мыслят логически. ⠀ Мужчине нужно просто научиться слушать женщину, а не предлагать решения. Нам иногда просто надо, что бы нас пожалели и послушали. Все! ⠀ Все вышеперечисленное я благополучно пережила и созрела поделиться. ⠀ Как вы справились с бытовухой?👇🏻 Публикация от Блохер Настя (@nastikostina) 24 Апр 2018 в 11:33 PDT Леонид, больше 14 тыс. подписчиков

Мышцы, татуировки и путешествия. Дамы, не пропустите этот аккаунт. Мало того, что мужчина-красавец, так еще и светится позитивом на каждом фото. Он пишет о том, как важно любить жизни, не ныть и получать удовольствие от каждого прожитого дня. М-мотивация. «Наслаждаюсь жизнью. Гармония головы, тела и еды. КМС по сжиганию жира», — говорит о себе в описании Леонид.

— И долго ты будешь летать в облаках?! ☁️ — Пока небо не закончится!🙌🏾😉 Публикация от Мысли🌐Фитнес🌐Путешествия (@muscle.empire) 12 Июн 2018 в 12:20 PDT Виктория Гришко, больше 34 тыс. подписчиков

"19 лет. Студентка. Девушка солдата", — говорится в описании профиля. Профиль Виктории — это огромный виртуальный альбом ее портретов и цитаты под настроение. И, судя по количеству подписчиков, северная красота людей не оставляет равнодушными.

Я хотел бы быть твоим фотографом или рисовать тебя мелом. Я хотел бы быть географом твоего тела. Публикация от Виктория Гришко (@grishkonel) 25 Май 2018 в 2:42 PDT Сергей Ловцев, больше 11 тыс. подписчиков

Персональный тренер, атлет. Активно делится фото и видео успехов своих подопечных, рассказывает о тренировках (и показывает, как занимается сам), раскрывает секреты построения идеального тела. А еще Сергей очень любит то, чем занимается. «На работу как на праздник! Отдыхать хорошо, а трудиться ещё лучше», — написал он в одном из постов.

Публикация от @sergiolovtsev 13 Май 2018 в 7:57 PDT Юлиана Дерягина, больше 5 тыс. подписчиков

"Мисс Архангельск — 2017", мастер спорта России по спортивной акробатике. Юлиана рассказывает о свое жизни, выкладывает снимки с профессиональных фотосессий, выступлений и мимолетные селфи, без которых сегодня Инстаграм — не Инстаграм. Количество лайков к ее фото порой просто зашкаливает. Еще бы, такая красота.

Утро. Ph / @sasha_korzhavina Mua / @boro_makeup Hair / @olgataratina Публикация от Мисс Архангельск — 2017🔥 (@yuliana_deryagina) 14 Июн 2018 в 12:00 PDT Иван Лукин, больше 14 тыс. подписчиков

Инстаграм Ивана — это фото Ивана. Часто похожие между собой. И, в общем-то, все. Но профиль так оформлен, что хочется задержаться и посмотреть, а что есть еще. Парень на стиле, и, судя по количеству подписчиков, его стиль нравится людям.

Почему мне так нравится эта фотография? ♥ Комментируйте, лайкайте, сохраняйте. Я хочу чтобы эта фотография вышла в топ. Самым активным сделаю шаут. ♥ (го хоть 100ку комментариев набьем) Публикация от Иван Лукин (@nebo.moe) 12 Июн 2018 в 7:34 PDT Дарья Берлинская, больше 7 тыс. подписчиков

Молодая мама, предприниматель, модница и красавица. Не зря аудитория любит Дашу. «У всех такие аккаунты мотивационные. Кто-то похудел, кто-то купил новую „Мазду“, кто-то переехал жить в ЛА.

А у меня будет вечно депрессивный аккаунт. Провал за провалом, провал за провалом. Не буду давать вам поводов для расстройств, ведь вы всегда будете знать, что у Даши то дела похуже», — написала она зимой. Но, кажется, этот план провалился — с таким солнечными фото депрессивным аккаунту не быть.

Спойлер: Вчера на свет появился новый свадебныйфешанфотогрф всея руси. Но он никак не может выбрать между «фоткаться» и «фоткать». Букетище невесты @arhflora Публикация от Даша Берлинская (@berlinskaya) 13 Май 2018 в 5:21 PDT