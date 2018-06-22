Наконец-то пятница! Как избежать эмоционального выгорания на работе?

В жизни современного человека остаётся всё меньше свободного времени. Утопая в повседневных заботах, мы забываем о собственных потребностях. Стрессы, конфликты, недопонимание накапливаются в нашем подсознании и приводят к появлению нежелательного гостя — синдрома эмоционального выгорания.

Как его избежать и что делать, если он проявился, — в материале «АиФ-Прикамье».

Не забываем про себя

Опытные психологи советуют начать с заботы о себе. Как это сделать, рассказала психолог Пермского краевого психотерапевтического центра Елена Безводинских.

Владимир Карабатов «АиФ-Прикамье»: Какие причины эмоционального выгорания сегодня являются основными?

Елена Безводинских: Об эмоциональном выгорании в России говорят уже более 10 лет. Причин много: можно говорить о таких, как ускорение темпа жизни, увеличение объёма информации, увеличение нагрузок на работе с далеко не всегда адекватным повышением оплаты труда и эмоциональной поддержкой работников работодателями. В пресловутом методе кнута и пряника предпочтение зачастую отдаётся первому, хотя учёные давно доказали малую эффективность такого подхода.

Ещё больший урон наносит ощущение бессмысленности или формальности своей деятельности. К этому добавляются плохие отношения в коллективе, где часто существует нездоровая конкуренция.

Человек, находящийся длительное время в эмоциональном напряжении, становится заложником стресса. В организме формируется так называемая хроническая стрессовая петля. На бессознательном уровне мы переходим в режим «спасайся или защищайся». Веками человек учился сдерживать свои негативные чувства. Однако мы забыли, что механизм вывода себя из стресса являлся инстинктивным и не менее важным.

— Как проявляется синдром эмоционального выгорания?

— Синдром эмоционального выгорания проявляется по-разному. Встречаясь с ним в жизни, мы не всегда можем понять причины и возмущаемся инертными, равнодушными, чёрствыми педагогами, озлобленными циничными медицинскими работниками, чиновниками, полицейскими — и этот список можно продолжать.

Если раньше синдрому эмоционального выгорания в основном были подвержены люди из разряда деятельности «человек — человек», то в последние годы он выявляется не в меньшей степени и в других сферах. Но ещё страшнее, когда этот недуг, по сути, косит людей, глубоко чувствующих и любящих свою работу, на сто процентов отдающих себя ей.

Крайняя степень проявления — это соматические заболевания и даже смерть. Вспомните, как «помолодели» сердечно-сосудистые заболевания, как растёт количество больных с диабетом, онкологией.

— Как избежать эмоционального выгорания?

— В нашей культуре идея заботы о себе ещё плохо приживается. Хороший способ — переключаться с одного вида деятельности на другой, иметь хобби, заниматься спортом.

В городе не найдёте жилого квартала, где нет фитнес-центра, танцевальной или йога-студии. Но нет мест, куда человек может зайти и успокоить свой ум, по-настоящему поработать с выводом гормонов стресса, агрессии. И как следствие, растёт количество депрессий, суицидов и самоповреждающего поведения, особенно у молодёжи.

На мой взгляд, именно такое поведение — основа того, что человек пытается убежать от неудовлетворяющей его жизни в мир потребления, цифровых иллюзий, избегая осознанного отношения и проживания каждого момента своего существования. Или другой вариант ухода от реальности: «Мне плохо, какую бы таблеточку принять»? Мы разучаемся жить осознанно.

Вернуть радость

— Что делать, если симптомы появились?

— Эмоциональное выгорание — это один из видов депрессии, и просто принятием лекарств и поездкой на отдых тут не обойтись. Это серьёзный и небыстрый процесс «вытаскивания» своих эмоций из-под «пресса» проблем и рутины, возвращение к живости, чувственности, радости. Грамотно вернуть эмоции и радость могут специалисты в этой области — психологи, психотерапевты.

В качестве профилактики важно постоянно развиваться в своей профессии или осваивать смежные. Это помогает видеть перспективу дела, которое любишь. Также можно обучаться приёмам эмоциональной саморегуляции. Но в первую очередь нужно взять ответственность за свою жизнь и здоровье на себя.

Более чем в 88 странах используют удивительный по своей простоте и эффективности метод эмоциональной саморегуляции и самопомощи TRE, который в России применяется пока только в Перми. В США и Великобритании на уровне государственных программ в самых известных корпорациях разработали и активно практикуют программы по обучению людей освобождению от эмоционального и умственного напряжения.

— Какие советы вы можете дать нашим читателям?

— Подытоживая, хочу сказать, что синдрома эмоционального выгорания можно избежать, если правильно подходить к выбору профессии. Здесь могут помочь родители. Вторым этапом будет правильная организация рабочего процесса и наличие профессиональных целей. Человек должен сделать всё возможное для самореализации.

В трудные минуты нужно задавать себе вопросы: «Ради чего я здесь?», «Чего я могу здесь достичь?» Иногда ответа на эти вопросы достаточно, чтобы сместить фокус внимания на главные моменты. В любой ситуации необходимо не забывать заботиться о себе и своём эмоциональном состоянии, помнить о саморегуляции и самоконтроле.