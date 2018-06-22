Блогер пояснила, почему во время мундиаля иностранные болельщики привлекли внимание россиянок

Журналистка и блогер Арина Холина пояснила «Ридусу» , почему во время мундиаля внимание россиянок так привлекли иностранные болельщики, и что тревожит российских мужчин.

«Когда девушки смотрят на толпы привлекательных болельщиков, которые к тому же привыкли относиться к женщине с восхищением, восторгаться ее сексуальностью, они становятся более оживленными, довольными жизнью. До ЧМ все ходили какие-то с угрюмыми лицами, сейчас настроение явно улучшилось. Возможно, именно это и тревожит мужчин», — заявила Холина.

По ее словам, большинство россиян относятся к женщинам как к «функции», и именно это и расстраивает дам.

«Потому что даже если она едет в ту же самую Турцию к любезным туркам, которые, возможно, хотят денег или подарков, там она получает желаемое: внимание и отношение, которые поднимают ее самооценку. Несмотря на то, что это псевдолюбовь», — продолжила журналистка.

Она не забыла «пройтись» и по внешнему виду соотечественников, отметив, что в метро «дяденьки не особо привлекательны».

«В Европе если мужчина хочет нравиться женщине, для этого он прилагает примерно столько же усилий, как и дамы. Он следит за собой, занимается спортом. Все спортзалы Германии забиты. Их мужчины красиво стригутся, выбирают себе одежду, интересуются модой», — резюмировала блогер.