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Блогер пояснила, почему во время мундиаля иностранные болельщики привлекли внимание россиянок
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Блогер пояснила, почему во время мундиаля иностранные болельщики привлекли внимание россиянок 

360tv.ru 24 минуты назад
Фото: Ридус
Журналистка и блогер Арина Холина пояснила «Ридусу», почему во время мундиаля внимание россиянок так привлекли иностранные болельщики, и что тревожит российских мужчин.
«Когда девушки смотрят на толпы привлекательных болельщиков, которые к тому же привыкли относиться к женщине с восхищением, восторгаться ее сексуальностью, они становятся более оживленными, довольными жизнью. До ЧМ все ходили какие-то с угрюмыми лицами, сейчас настроение явно улучшилось. Возможно, именно это и тревожит мужчин», — заявила Холина.
По ее словам, большинство россиян относятся к женщинам как к «функции», и именно это и расстраивает дам.
«Потому что даже если она едет в ту же самую Турцию к любезным туркам, которые, возможно, хотят денег или подарков, там она получает желаемое: внимание и отношение, которые поднимают ее самооценку. Несмотря на то, что это псевдолюбовь», — продолжила журналистка.
Она не забыла «пройтись» и по внешнему виду соотечественников, отметив, что в метро «дяденьки не особо привлекательны».
«В Европе если мужчина хочет нравиться женщине, для этого он прилагает примерно столько же усилий, как и дамы. Он следит за собой, занимается спортом. Все спортзалы Германии забиты. Их мужчины красиво стригутся, выбирают себе одежду, интересуются модой», — резюмировала блогер.
Спортивная журналистка канала Deutsche Welle Джульет Гонсалес Теран приняла извинения российского болельщика, который 14 июня в прямом эфире схватил ее за грудь и поцеловал в щеку с криком «Россия ‐ чемпион».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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