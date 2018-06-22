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Труп младенца в пеленке нашли в гольяновском лесопарке
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Труп младенца в пеленке нашли в гольяновском лесопарке 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Прибывшие на место врачи выяснили, что ребенок был недоношенным.
Останки недоношенного ребенка, завернутые в пеленку, обнаружены в лесопарке на востоке Москвы.
Младенца обнаружил 20-летний москвич, он позвонил в «скорую помощь» поздно вечером 21 июня. По его словам, он прогуливался в лесопарке в районе улица Уральская и заметил сверток из ткани.
— Парень подошел поближе и увидел завернутое в пеленку тело новорожденного с гнилостными изменениями, — рассказали агентству «Москва» в правоохранительных органах.
Уточняется, что на место прибыли врачи. Они выяснили, что младенец был недоношенным, давность смерти пока выяснить не удалось. Останки ребенка были отправлены в морг на исследование. Следователи ведут проверку.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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