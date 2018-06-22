Нейл-влогер из России и британская марка Moyou London сделали коллаборацию 

Нейл-арт и вообще дизайн ногтей сейчас популярен благодаря знаменитостям вроде Рианны и Карди Би. Для него часто используют трафарет, чтобы даже маленькие рисунки получались четкими. Именно его выпустил бренд Moyou London в сотрудничестве с влогером Настей, которая ведет Youtube-канал letsnailmoscow. Настя придумала универсальную пластину, которая сочетает несколько трафаретов: самостоятельные рисунки, орнаменты, надписи, символы вроде хэштега. Их можно комбинировать или наносить по отдельности.
Цена:
£5.99 (одноразовый код LETSNAILMOSCOW даст скидку 10%)
ГДЕ КУПИТЬ:
на сайте Moyou