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Нейл-влогер из России и британская марка Moyou London сделали коллаборацию
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Нейл-влогер из России и британская марка Moyou London сделали коллаборацию 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
Нейл-арт и вообще дизайн ногтей сейчас популярен благодаря знаменитостям вроде Рианны и Карди Би. Для него часто используют трафарет, чтобы даже маленькие рисунки получались четкими. Именно его выпустил бренд Moyou London в сотрудничестве с влогером Настей, которая ведет Youtube-канал letsnailmoscow. Настя придумала универсальную пластину, которая сочетает несколько трафаретов: самостоятельные рисунки, орнаменты, надписи, символы вроде хэштега. Их можно комбинировать или наносить по отдельности.
Цена:
£5.99 (одноразовый код LETSNAILMOSCOW даст скидку 10%)
ГДЕ КУПИТЬ:
на сайте Moyou
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