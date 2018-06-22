Российский АПК не способен к полной независимости

Цифры впечатляют

По этой теме высказываются даже руководители непрофильных госструктур. Так, недавно глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что доля отечественной продукции в розничном обороте сельхозпродовольствия достаточно большая. «У нас действительно произошло импортозамещение. По нашим оценкам, это 75%», —подчеркнула она.

Напомню, что в России с 2010 года действует доктрина продовольственной безопасности. Согласно ей, для полного импортозамещения нам необходимо, чтобы доля на рынке отечественного зерна составляла 95%, мяса и мясопродуктов — 85%, рыбной продукции — 85%, молока и молокопродуктов — 90%, пищевой соли — 85%, картофеля — 95%, фруктов и ягод — 70%, сахара и масла — 90%.

Что касается мяса, то, как отметила исполнительный директор НП СРО «Национальный Союз мясопереработчиков» Екатерина Лучкина, меры господдержки дали положительный эффект и сегодня по свинине и мясу птицы потребности почти полностью закрыты.

«Импортозамещение в мясоперерабатывающей отрасли в части производства готовой продукции произошло еще в 2006-2007 годах. Отечественная промышленность смогла предложить российскому потребителю широкий ассортимент продукции высокого качества по доступной цене, вытеснив тем самым с рынка зарубежные продукты. Показатели продовольственной безопасности оценивается по итогам 2017 года на уровне 90,4% (при заданном пороге 85%)» — пояснила она корреспонденту «ФедералПресс»

Но есть и торможение

Правда, не везде картина идеальная. Своим мнением поделился зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов

«На сегодня российские производители полностью обеспечивают рынок мясом, рыбой, растительным маслом, зерном, сахаром. — прокомментировал он «ФедералПресс» — Пока не идеальная картина по молоку и соли. Доля отечественного молока в общем объеме потребления сегодня находится на уровне 80-85%. Из-за проблем с грузоперевозками, в стране сохраняется низкий уровень самообеспеченности по соли — 62%».

Что касается молока и молочных продуктов, то на 2017 год Россия обеспечила ими себя на 82%. Хотя по плану было 80,1%. При этом, если сравнить с предыдущими годами, то в 2013 году этот показатель составлял лишь 76,5%, в 2014 — 77%, в 2015 — 79,4%, а в 2016 — 80,3%. «Чтобы улучшить ситуацию по молоку, нужно нарастить объемы производства не только товарного молока, но высококачественного сырья. Кроме того, нужно решить проблему снижающегося спроса» — пояснил Дмитрий Леонов.

Говоря о нехватке соли, эксперт отметил, что производственные мощности позволяют полностью закрыть внутреннее потребление, но дорогая логистика и перебои с поставкой вагонов не дают полностью реализовать потенциал отрасли.

Также нужно отметить некоторые позиции, по которым нам еще далеко до импортозамещения. Например, это яблоки, по ним уровень самообеспечения составляет лишь 24%. «Включение в доктрину продовольственной безопасности таких показателей, как овощи и бахчевые, фрукты и ягоды должно за счет мер господдержки: субсидирования закладки промышленных садов и теплиц и тому подобное» — говорит Дмитрий Леонов.

Удержать позиции

Однако завоеванные позиции в продовольственном импортозамещении нужно удерживать. Какая помощь для этого нужна нашим пищевикам от государства?

«Бизнес в нашей стране порой излишне зарегулирован, полностью подконтролен. — размышляет исполнительный директор НП СРО «Национальный Союз мясопереработчиков» Екатерина Лучкина. — Требования к продукции в нашей стране по некоторым показателям даже выше, чем в странах Европы».

Все это, по ее словам, сильно отвлекает от производства. Напомним, что с 1 июля текущего года в России будет введена система электронной ветсертификации «Меркурий». Она потребует от производителей и продавцов вносить всю сельхозпродукцию, даже переработанную и готовую, в единую электронную базу.

«Вот и получается, что производитель не успел еще с техническими регламентами как следует разобраться, ХАССП внедрить, а ему уже электронную ветеринарную сертификацию надо осваивать, очистные сооружения строить, сбросы и выбросы контролировать по нормативам, с налогами разбираться, онлайн кассами, НДС… Выходит, ему и производить некогда! Времени остается только на то, чтобы отслеживать идущие «ноздря в ноздрю» реформы и наспех пытаться понять, чего же еще от тебя хотят. Понятно, что за качество проводимых изменений никто не отвечает. Говорят: некогда — успеть бы очередную стратегию написать» — выражает недовольство Екатерина Лучкина.

И все же зависим — без заграницы никак

Несмотря на успехи последних лет, это не значит, что наше сельское хозяйство скоро сможет стать автономным. Как заявил замглавы «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов, доля семенного материала и удобрений в себестоимости многих российских продуктов питания, по-прежнему, достаточно высока. «Мы приобретаем за границей генетический материал, премиксы и концентраты, ветеринарные препараты, оборудование» — поясняет он.

Исполнительный директор НП СРО «Национальный Союз мясопереработчиков» Екатерина Лучкина пояснила, что сегодня в мясопереработке сырье и материалы занимают в себестоимости 50-55%.

«А кроме того, рынок специй и вкусоароматических добавок практически полностью импортозависим, так как большая часть используемых специй на территории России не произрастает. Поэтому доля импорта здесь на достаточно высоком уровне, а, соответственно, себестоимость данных компонентов зависит от курсов валют» — пояснила она.

Также, по ее словам, на предприятиях отрасли велика доля импортного оборудования. Но для становления отрасли пищевого машиностроения, а для мясоперерабатывающей отрасли это именно становление с нуля, нужны годы и миллиарды инвестиций.

За чей счет банкет?

Есть у импортозамещения и обратная сторона. Председатель общественного движения «Федеральный сельсовет», фермер Василий Мельниченко поясняет, что политика обеспечить себя полностью продовольствием, а также и побольше продавать его за рубеж обходится россиянам в копеечку.

«Сегодня сельскохозяйственную отрасль называют чуть ли не второй нефтянкой. — размышляет он в интервью с корреспондентом «ФедералПресс» — Мы продаем за рубеж сельхозпродукции почти на 20 млрд рублей. Путин поставил задачу добиться ее продажи на внешний рынок еще на 40 млрд Но тут не все так гладко. Они заявляют, что впервые стали продавать мясо птицы за рубеж. Но обратите внимание на цену. Средняя цена продажи мяса птицы за рубеж, а это курятина высокого качества, 39 рублей. А теперь зайдите в магазины и найдите там курятину по такой цене. А вы видели где-нибудь в наших магазинах десяток яиц по 31 рублю? Но по такой цене мы продаем яйца другие страны. Надо понимать, что если мы хвастаемся продажами зерна за рубеж, то мы продали его на 30-40% дешевле, чем оно реально стоит. Это нужно было, чтобы показать всему миру, что у нас много зерна».

В заключении стоит отметить, что «головокружение от успехов» в сельском хозяйстве произошло на фоне рекордного урожая зерна в прошлом году. Но в этом году вряд ли получится повторить аналогичный успех, подводят плохие погодные условия. По прогнозу Минсельхоза , рост аграрного сектора по итогам этого года будет небольшим: в диапазоне 0-1%. Хотя целевой показатель — 1,7%. Урожай зерновых и зернобобовых должен упасть на 15% до примерно 115 млн т, сахарной свеклы — на 24% до 39,3 млн т.

Фото: https://pixabay.com