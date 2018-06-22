Ещё
Геев начнут узнавать по кроссовкам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Геев начнут узнавать по кроссовкам 

Lenta.ru 15 минут назад
Фото: Lenta.ru
В преддверии лондонского гей-парада, который пройдет 7 июля, диджей Fat Tony совместно с брендом-производителем спортивной одежды adidas и группой сторонников ЛГБТ выпустили модификацию кроссовок, посвященную сообществу сексуальных меньшинств. Об этом сообщает Vogue.
Главному редактору издания Эдварду Эннифулу, а также Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Элтону Джону, Фарреллу Уильямсу, Марку Джейкобсу и Дэвиду Бэкхему предложили придумать собственный дизайн для модели adidas Samba, впервые выпущенной в 1950-х годах.
«Вместе с adidas я хотел создать что-то, что отражало бы сегодняшние реалии через новую концепцию человека без ярлыков», — рассказал диджей Fat Tony об идее.
«Идеальный мир — это мир без осуждения», — заявила модель Наоми Кэмпбелл.
«Мой главный ингредиент для идеального мира — смех. Если все будут много смеяться, мир станет лучше», — добавил Эдвард Эннифул.
Новые варианты дизайна adidas Samba будут представлены в галерее HENI Gallery в центре Лондона во время гей-парада с 4 по 10 июля.
В мае американский фотограф и кастинг-директор Коди Чандлер открыл модельное агентство New Pandemics, на работу в которое будут приглашать исключительно представителей ЛГБТ-сообщества. По словам основателя компании, моделями смогут стать геи любого пола, национальности и комплекции.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сети обсуждают округлившуюся Ксению Собчак12
Наболело: «Кому нужно такое тело?»6
Женские недостатки, от которых мужчины без ума18
Названы «страшные» последствия отказа от курения5
Анна Седокова взбудоражила поклонников9
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
10:34
Обманы, в которые поверили целые страны
Психология
02:46
Названы «страшные» последствия отказа от курения
Здоровье
08:21
Эти женщины обладают идеальной внешностью
Звёзды
00:18
В Сети осудили абсолютно обнаженную Толкалину
Звёзды
04:34
Названа самая главная вредина в мире
Дети
05:49
Женские грехи, которые отталкивают мужчин
Психология
05:04
Звездные наряды, лишившие всех дара речи
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение