Снимите это немедленно: как выбрать свадебного фотографа

Лето — пора свадеб. Определиться с выбором фотографа ничуть не проще, чем с выбором места торжества и списком гостей. Кроме воспоминаний, снимки — главное, что останется от самого важного дня, поэтому промахнуться никак нельзя.

Компания Nikon, которая имеет свою группу свадебных экспертов, поделилась полезными советами о том, как выбрать подходящего фотографа на праздник. Опыт — главный критерий Чем опытнее фотограф, тем дороже стоят его услуги, но зато и гарантий получить хорошие снимки больше. Важно, чтобы фотограф специализировался именно на свадьбах, а не на съемке других мероприятий, и уж тем более не на студийных или пейзажных фото. Он должен знать, какие ракурсы предпочтительнее для загса, а какие — для застолья, уметь работать в суматохе, быстро ориентироваться по ходу церемонии и при этом не привлекать к себе слишком много внимания. Съемка во время венчания — отдельная тема: в церкви есть свои правила, например, фотографу запрещается вставать между священником и молодоженами. Свет в храмах тоже особенный, с ним надо уметь работать: неопытному специалисту будет трудно. Поэтому убедитесь, что выбранный вами кандидат — стреляный воробей и хорошо знает свое дело.

Найдите фотографа, стиль которого вам близок Многие свадебные фотографы предпочитают какой-то определенный стиль. Кто-то специализируется на репортажной съемке (когда фотограф тщательно фиксирует все происходящее, но не делает постановочных снимков), кто-то — на стиле фэшн (кадры как из модных журналов), кто-то не изменяет старой доброй классике (элегантные фото на фоне заходящего солнца — из этой категории). К тому же все фотографы используют разные параметры съемки и по-разному обрабатывают снимки в редакторах, так что и результат получается соответствующим. Рассматривая портфолио кандидатов, спросите себя: «Хотели бы вы оказаться на месте моделей? Хотели бы стать героями этих фотографий»? Если ответ да, значит, вы уже на полпути к правильному выбору.

Встретьтесь с фотографом лично Если заочно фотограф вам понравился, свяжитесь с ним, узнайте, свободен ли он на предполагаемую дату, и договоритесь о встрече. Личное знакомство — важный этап при выборе фотографа, ведь вы доверяете ему самое ценное. Поэтому просто необходимо, чтобы вам было легко и комфортно находиться в его компании и вы хорошо понимали друг друга. Во время встречи подробно обсудите, как будет проходить съемка: во сколько фотограф прибудет на место, какие моменты он собирается запечатлеть и как вы можете помочь ему сделать лучшие кадры. Расскажите о своих идеях и послушайте его предложения: у опытного и творчески подходящего к делу фотографа всегда в запасе множество вариантов. Хорошая возможность проверить кандидата в деле — провести с ним предсвадебную фотосессию в формате love story. Так вы сможете привыкнуть к камере, понять основы позирования и, конечно, оценить получившийся результат. Правда, договариваться с мастером придется сильно заранее: если ваша свадьба намечена на лето, лучше позаботиться о выборе специалиста еще зимой.

Узнайте, на какую фототехнику можно рассчитывать Во время встречи поинтересуйтесь и тем, какую технику использует фотограф, ведь от этого напрямую зависит качество снимков. Обычно фотографы берут с собой на свадьбу две или даже три камеры и несколько объективов с разными фокусными расстояниями. Впрочем, камера может быть и одна, если это универсальная модель, которая одинаково хорошо справляется и с портретной съемкой, и со съемкой в движении — причем как в помещении, так и на улице. Таких камер на рынке не так уж много, среди них — популярные у свадебных фотографов Nikon D750 и D850 с объективами NIKKOR. Кстати, иногда фотограф берет с собой ассистента, чтобы он помогал менять объективы, перезаряжать батарейки да и просто носил на себе часть техники, которая немало весит. Еще ассистенты устанавливают внешние вспышки и держат светоотражатели — у фотографа на это не хватает рук. Работа ассистента может не входить в заявленную стоимость услуг: все нюансы оплаты стоит обговорить заранее.

Договоритесь о цене и результате на берегу Перед тем как заключить договор с фотографом (лучше всего действительно оформить официальный договор), обговорите все подробности цены и то, что вы в итоге получите после съемки. За свадебный день фотограф может сделать не одну тысячу фотографий, но вряд ли предоставит вам все. Обычно речь идет о 100-400 наиболее эффектных снимках, а детально обработанных изображений может быть и меньше. В этом случае не стоит гнаться за количеством, ведь фотограф не зря отсеивает большую часть кадров: часто они дублируют друг друга или оказываются просто неудачными. Однако, если вам хочется получить весь спектр фотографий, договоритесь об этом сразу, чтобы избежать взаимных претензий.