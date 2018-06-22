5 простых советов, как правильно вшить молнию

В конечном счёте, от того, как вшита молния, будет зависеть внешний вид готового изделия. Важно понять принцип и последовательность действий и четко следовать им, тогда идеальный результат вам гарантирован.

Покупайте молнию правильной длины

Если в инструкции, например, рекомендована застёжка-молния длиной 20 см, лучше купите 22 см. Это облегчит процесс втачивания молнии в тех местах, где зубчики молнии зафиксированы и имеют небольшое уплотнение, которое мешает выполнить строчку ровно. А дополнительные 2 см помогут избежать этого казуса. Выступающие хвостики молнии отрежьте.

Если в магазине не нашлось молнии нужного размера, смело берите более длинную. Вы всегда сможете укоротить её до необходимой вам длины.

Разметка

Выполните точную разметку — с помощью водорастворимого маркера и линейки начертите линии на участках, где будет проходить прямая строчка. Такая разметка позволит притачать обычную или потайную молнию ровно с первого раза.

Приметать или нет?

Лучше приметать молнию к будущему изделию, особенно, если вы только начинаете постигать азы шитья и втачиваете молнию впервые. Кроме того, во время примерки без наметки точно не обойтись.

Потайная застёжка-молния

Обычно сначала потайную молнию вшивают в изделие, а затем стачивают шов, исключая возможность смещения деталей относительно друг друга.

Разложите детали плоско. В соответствии с разметкой приколите или приметайте потайную молнию и притачайте. И только затем стачайте шов. Это гораздо удобнее, чем наоборот. В инструкциях к выкройкам Burda предлагают именно такую последовательность втачивания потайной застёжки-молнии.

Блокнот рукодельницы

Очень полезная вещь. Фиксируйте в швейном блокноте все швейные ошибки и способы их решения.

Записывайте опробованные варианты с пояснениями, что работает лучше, а что нет, чем пользоваться не стоит.

Или заведите электронный-блокнот и сохраняйте ссылки на мастер-классы по втачиванию молний, которые вам понятны и удобны.

Осваивая что-то новое, не пренебрегайте инструкцией и оттачиванием мастерства на образцах, чтобы в готовом изделии не сделать ни одной ошибки!

И пусть процесс шитья приносит вам радость!

Источник и фото: craftsy.com