Виктория Короткова разозлила поклонников

Таким, какой был шестой сезон, шоу «Холостяк», не был ни один другой. Попробуйте вспомнить участниц предыдущих сезонов, а, вот, например, Викторию Короткову знает сейчас чуть ли не каждый второй. И пусть она не стала победительницей, но любовь свою все же нашла: девушка встречается с родным братом Тимати , Артёмом Юнусовым. Но сейчас не об этом.

Виктория выложила в Инстаграм фото в купальнике. Подписала соответсвующе — «Heat». Правда, армия фолловеров разладилась на два лагеря: одни восхищались фигурой корольковой, писали, какая она зая и красавица. Другие — коротко назвали ее куклой, а позу — вульгарной. Сама Виктория на негативные комментарии не комментирует. ;

Более того в одном интервью она сказала, что недоброжелателей у неё не мало, многие даже просят прислать фото без макияжа, на что модель им отвечает: «А, может, мне ещё голой фотографии выставить», — написала Виктория — и добавляет, что с самооценкой у неё все нормально.