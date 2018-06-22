В Ноябрьске появились цветочные часы

В центре Ноябрьска появились часы из цветов. Необычная цветочная композиция на перекрестке проспекта Мира и улицы Ленина, которая показывает время, стала для горожан сюрпризом. В предыдущие годы на ее месте располагался цветник в форме пчелы.

На сегодняшний день без цветов в Ноябрьске не осталась ни одна клумба. Все работы по украшению города цветочными композициями в этом году удалось закончить на неделю раньше намеченного срока. Так, на своем привычном месте расположилось желто-оранжевое панно на улице Холмогорской. Цветочные композиции украшают все главные улицы города. Клумбы расцвели возле организаций и предприятий, украшены цветами дворы, причем силами самих горожан. Всего нынешним летом Ноябрьск украшают более 82 тысяч цветов самых разных сортов: петунии, сальвии, бегонии, анютины глазки, лобелии, бархатцы.

Многолетний опыт показал: этим цветам на севере комфортно, поэтому летом радовать горожан будут именно они.

Добавим, в целом на озеленение из городского бюджета было выделено 3 млн рублей.