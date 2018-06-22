Война, творчество, любовь… — биография Эриха Марии Ремарка

Детство и юность

Эрих Мария Ремарк (нем. Erich Maria Remarque) появился на свет 22 июня 1989 года в городе Оснабрюк (Германская империя). Его имя при рождении — Эрих Пауль, Мария — имя матери, которое сын взял как второе после ее внезапной смерти в сентябре 1917 года.

Эрна, Эльфрида и Эрих Ремарк. Фото: АР Так вышло, что книги окружали Эриха с самого младенчества. Его отец был переплетчиком, потому литературы в доме было в избытке: Достоевский, Гете, Пруст… Еще несколько лет, и произведения этих авторов станут первыми в уже личной коллекции Ремарка.

В 1904 году он поступает в местную Церковную школу, в 1912-м — в католическую учительскую семинарию. Ремарк планирует стать педагогом, но в 1915-м судьба сводит его с поэтом и философом Фрицем Хёрстемайером. Считается, что именно Фриц впервые привел своего нового друга на очередное собрание литературного «Кружка мечтаний», по сути подтолкнув в сторону литературной деятельности.

Фото: АР Военные годы

Эрих Мария Ремарк на фронте. Фото: АР По мнению литературоведов, именно эти три военных года (1916—1919 гг.) во многом повлияли на все последующее творчество Ремарка: в это время он по-настоящему ощутил, что такое любовь, дружба, преданность и предательство. Позднее его будут называть представителем так называемого «потерянного поколения» — молодых людей, слишком рано признанных на фронт и морально или физически там пострадавших.

Эрих Мария Ремарк в парадной военной форме. Фото: АР Творчество и личная жизнь

В 22 года Ремарк публикует свой первый роман — «Мансарда». Книга не находит отклика у критиков, Ремарку становится стыдно за произведение, и он лично скупает все оставшиеся в магазинах экземпляры. Но руки не опускает — продолжает писать и публиковаться.

В 1925-м он берет в жены бывшую танцовщицу Ильзу Ютту Замбоне, больную туберкулезом. В будущем женщина станет прообразом Пэт в романе «Три товарища».

Эрих Мария Ремарк и Ильза Ютта Замбоне. Фото: АР В 1929-м пара разводится, но отношения не обрывает, — так или иначе, судьба еще не раз сведет бывших мужа и жену: фиктивная свадьба в 1938-м, чтобы помочь Ильзе бежать из нацистской Германии, переезд в США и очередной развод только через 19 лет. Как потом расскажет сама женщина, Ремарк всю жизнь высылал ей деньги, а после своей смерти оставил 50 тысяч долларов — достаточно крупную на то время сумму.

В 1927 году публикуется второй роман писателя — «Станция на горизонте». В 1929-м третий — «На Западном фронте без перемен», ставший крайне успешным. В будущем по этой книге будет снят фильм, а Ремарка за нее номинируют на Нобелевскую премию по литературе.

Фото: АР 1932 год — время работы над романом «Три товарища». Именно тогда Эрих Мария бежит из Германии в Швейцарию. По некоторым данным, из-за неоригинального написания им своей фамилии (по-французски Remarque, вместо немецкого Remark) власти неожиданно объявили писателя врагом народа: публично сожгли его книги на площади и лишили гражданства за якобы работу на Антанту (военно-политический блок России, Великобритании и Франции).

В 1936-м Ремарк заканчивает работу над «Тремя товарищами» и книга ожидаемо становится популярной, по ней также снимают фильм.

В этом же году Ремарк влюбляется в популярную актрису и исполнительницу Марлен Дитрих . К сожалению, создать настоящую семью пара так и не смогла. Как говорят, по двум причинам: во-первых, сам Эрих Мария тогда еще был женат на Ильзе. Во-вторых, как рассказывали позднее близкие пары, — сама Марлен не хотела официальных отношений. Все это в итоге разбило сердце Ремарка и погрузило его в глубокую депрессию. До сих пор считается, что Дитрих была главной женщиной в жизни писателя. Оправиться от их расставания он смог только через несколько лет. К слову, именно Дитрих стала прообразом Жоан Маду — героини романа «Триумфальная арка».

Эрих Мария Ремарк и Марлен Дитрих. Фото: АР После переезда в США Эрих Мария очень быстро становится там одним из самых востребованных авторов. В 1951 году он знакомится с бывшей женой Чарли Чаплина — актрисой Полетт Годдар . Как расскажет позднее близкая подруга писателя — Рут Мартон — именно Полетт помогла Ремарку пережить тяжелое расставание с Дитрих. Через семь лет пара узаконивает свои отношения и переезжать жить обратно в Швейцарию.

Эрих Мария Ремарк и Полетт Годар. Фото: АР Как сейчас известно, гражданство Германии писателю так и не вернули. В 1964 году посольство Германии вручило Ремарку Почетную медаль, а позже и орден ФРГ. Умер Эрих Мария Ремарк в возрасте 73 лет — 25 сентября 1970 года. Его похоронили на кладбище италоязычного кантона Тичино, на юге Швейцарии.

Могила Эриха Марии Ремарка (Швейцария). Фото: 24smi.org Всего произведения Ремарка были экранизированы 19 раз. Самая успешная книга — «На Западном фронте без перемен» — трижды.