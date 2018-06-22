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В Новороссийске появилось кафе с туалетами в стиле старых подъездов Ярославля
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В Новороссийске появилось кафе с туалетами в стиле старых подъездов Ярославля 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Ярославский историк и бизнесмен Ян Левин открывает заведения теперь уже по всей России. Его новая пивная в Новороссийске будет с ярославской изюминкой, о которой он рассказал своим подписчикам в Facebook.
Уборная в стиле подъезда ярославской многоэтажки
— При создании туалета в новороссийском заведении я вдохновлялся «обоссанными» подъездами родного Заволжского района города Ярославля, где прошла моя юность, — честно говорит Ян Левин. — Аутентичные двери советского лифта, характерный деревянный шпон, в самом Новороссийске найти не удалось. После недели поисков по всей стране двери нашлись у неких домовитых граждан в родном Ярославле! Некогда они стояли в одной из многоэтажек в Брагино.
Двери лифта — настоящие
Также в уборной оформили дверь в квартиру, зелёную стену, покрашенную «до плеча», белый потолок. Сам владелец говорит, что не удивится, если кто-то попытается поджечь кнопку лифта или оставит надпись на стене.
Зашёл в туалет, как в подъезд
Кстати, ярославец сумел открыть своё заведение даже в Праге.
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