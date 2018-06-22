Какие великие русские писатели приходились друг другу родственниками

Жизнь и творчество русских писателей изучены вдоль и поперек. Однако сюрпризы преподносит генеалогия — ярчайшие представители русской литературы — родня друг другу.

Пушкин и Лермонтов

Упрямства дух нам всем подгадил: В родню свою неукротим, С Петром мой пращур не поладил И был за то повешен им. Всего несколько строк в поэме «Моя родословная» уделил Пушкин своему предку Федору Матвеевичу. А вот у историков эта персона вызывает куда больший интерес. В 1697-м году предок поэта примкнул к стрелецкому бунту. Восставшие требовали отречения Петра Первого и воцарения на троне Софьи Алексеевны. Заговорщики были казнены, а их семьи — отправлены в ссылки. Кроме этого исторического факта о Федоре Матвеевиче известно лишь то, что он был стольником — прислуживал князьям и царям во время торжественных трапез. В XVII веке эти обязанности считались огромной честью. Истории не известны причины, побудившие состоятельного, имевшего и положение и жалование при дворе Пушкина поддержать восстание. Зато известно, что в 1741 году его младшая внучка Анна Ивановна вышла замуж за молодого военного, секунд-майора Юрия Петровича Лермонтова. Именно она — внучка стрелецкого бунтаря — соединила две великие русские фамилии. Анна Ивановна и Юрий Петрович — прабабка и прадед Лермонтова. Федор Матвеевич — общий предок Пушкина и Лермонтова. А сам Лермонтов приходится пятиюродным дядей детям Пушкина и Гончаровой.

У Юрия Петровича Лермонтова, прадеда поэта, была родная сестра.

От нее пошла еще одна родословная ветвь. Через семь поколений в этой семье родился советский писатель Аркадий Гайдар. Впервые о родстве Гайдара и Лермонтова стало известно в 1988 году, когда сотрудники гайдаровского музея встретились с сыном писателя. Сам Гайдар об этом родстве ничего не знал и даже не подозревал, что происходит из старинного рода Лермонтовых.

Адмирал Иван Головин был знатным человеком и принадлежал к древнему боярскому роду крупнейших землевладельцев. Его отец был фельдмаршалом и правой рукой Петра Первого. Иван тоже стал сподвижником царя и первым андреевским кавалером. Две его дочери Евдокия и Ольг, после замужества дали две родословные ветви. Евдокия Ивановна вышла замуж за Александра Петровича Пушкина , каптенармуса Преображенского полка. Судьба этой пары весьма трагична. Александр Петрович умер в припадке сумасшествия, зарезав свою жену, находившуюся на сносях. Их единственный сын Лев Александрович Пушкин — дед поэта. Вторую дочь графа Головина Ольгу выдали замуж за Юрия Трубецкого. Она родила сына Дмитрия Трубецкого — прадеда Льва Толстого. Граф Иван Головин — общий предок Пушкина и Толстого. Его дочь Евдокия — прабабушка Пушкина, а дочь Ольга — прапрабабушка Толстого. Лев Толстой, как и Лермонтов, приходится детям Пушкина пятиюродным дядей. Сам он об этом знал и был особенно дружен со старшей дочерью поэта Марией Александровной Пушкиной . Впервые увидев ее на одном из приемов, граф был поражен необычной внешностью девушки. А когда ему сообщили, кто она, Толстой воскликнул:

«Да, теперь я понимаю, откуда у неё эти породистые завитки на затылке!» В Марии Александровне соединились редкая красота матери и арабские корни отца. Известно, что именно эта необычная внешность легла в основу облика главной героини романа «Анна Каренина». «Она послужила ему типом Анны Карениной , не характером, не жизнью, а наружностью. Он сам признавал это», — писала свояченица Толстого Т. Кузминская.

Как-то раз, когда молодой Толстой проживал в Петербурге, в гости к нему зашел Федор Тютчев. В свет только вышли «Севастопольские рассказы», и Тютчев захотел обсудить произведение. Толстой тогда только начинал свою литературную карьеру, а Федор Иванович был уже знаменитым поэтом. Он дружил с императрицей и вращался в самых высших кругах.

Толстой вспоминал потом, что одобрение Тютчева и его визит начинающему писателю были огромной честью. Тютчев был любимым поэтом Толстого, а потому их родством он очень гордился. Они приходились друг другу шестиюродными братьями. Оба произошли от Петра Андреевича Толстого . Их предок жил в XVII веке и был одним из самых близких и доверенных лиц Петра Первого. Он руководил Тайной канцелярией. Государь даровал ему графий титул. Именно от него начинается графская ветвь рода Толстых.

Сын Петра Андреевича Иван — прапрапрадед Тютчева. А другой его сын — Петр — прапрапрадед Толстого.

Родство связывает Толстого с еще одним русским поэтом. Пятой и последней женой Сергея Есенина стала внучка писателя Софья Андреевна Толстая . Софья родилась в доме Толстого в Ясной поляне и жила там до четырех лет. Деда она помнила смутно. По ее собственным словам, «было только ощущение его существа, и очень хорошее. От окружающих начинала понимать, что мой дедушка — это что-то замечательно хорошее и большое. Но что именно и чем он такой особенно хороший, не знала». Потомственная дворянка, наследница древнейшей фамилии, она жила в сложное время. Век дворян умирал. На долю Софьи выпали три брака, революция, война и, конечно же, огромная любовь к мужчине всей ее жизни Сергею Есенину. Софья Андреевна встретила поэта, когда ей было 25. Ему было 30. Она уже была однажды замужем, а у Есенина за спиной были 4 брака. Как-то раз на квартиру в Брюсовом переулке, где в то время жили Сергей и его сестра Катя, были приглашены писатели, художники и другая творческая молодежь. Оказалась там и Софья: «Нас познакомили. Чувствовала я себя весь вечер как-то особенно радостно и легко. Наконец я стала собираться. Было очень поздно. Решили, что Есенин пойдёт меня провожать. Мы вышли с ним вместе на улицу и долго бродили по ночной Москве. Эта встреча и решила мою судьбу», — вспоминала Софья.

Софья Андреевна влюбилась в Есенина сразу. Они практически не расставались и уже в сентябре поженились. Но назвать этот брак безоблачным никак нельзя. Родные и близкие сочувствовали Софье, зная, как сложно ей жить с Есениным, — постоянные пьянки, загулы, депрессии.

Осенью 1925 г. поэт ушёл в страшный запой, который закончился месячным лечением в психиатрической клинике. 18 декабря 1925 г. Софья писала маме и брату: «Я встретила Сергея. И я поняла, что это очень большое и роковое. Я знала, что иду на крест, и шла сознательно. Я хотела жить только для него. Если вы любите меня, то я прошу ни в мыслях, ни в словах никогда Сергея не осуждать и ни в чём не винить. Что из того, что он пил и пьяным мучил меня? Он любил меня, и его любовь всё покрывала. И я была счастлива, безумно счастлива носить в себе такую любовь, какую он, душа его, родили во мне, — это бесконечное счастье».

Через четыре месяца после свадьбы в декабре 1925 года поэта нашли мертвым в ленинградской гостинице.

После смерти поэта Софья посвятила свою жизнь сбору, сохранению, и подготовке к печати произведений Есенина.

Историки продолжают изучать переплетения писательских родов и семей. Сегодня генеалогии доступны технологии, которых не было раньше. И, может быть, в самое ближайшее время нас ждет очередная сенсация.