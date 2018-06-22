Американка дожила до 105 лет несмотря на алкоголь и курение

Жительница небольшого города Палм-Харбор в штате Флорида, которую зовут Хелен Гарньер, отпраздновала свой 105 день рождения. Что является секретом ее впечатляющего долголетия, — неизвестно. Сама американка говорит, что ей всю жизнь были свойственны не самые здоровые привычки. 105-летняя женщина, сумевшая сохранить здравомыслие в своем почтенном возрасте, заявила: прожить так долго она совершенно не планировала, к этому специально не стремилась. Скорее наоборот, Хелен была склонна пренебрегать здоровым образом жизни. Своим главным жизненным принципом она назвала фразу «Живи своей жизнью!».

«Я пила пиво, курила и все такое. Гуляла всю ночь, танцевала, а затем шла работать», — рассказала Хелен Гарньер представителям прессы.

Именно любовь к жизни и отсутствие всяких ограничений, убеждена 105-летняя женщина, сделали ее существование на этом свете таким продолжительным. При этом, сообщили наблюдавшие ее журналисты, Хелен абсолютно адекватно воспринимает реальность. Например, она заметила, что оказался убран предназначавшийся ей кусок торта и попросила дать еще один. Расслабившись во время празднования дня рождения в элитном доме престарелых, где она живет уже девять лет, Гарньер поделилась некоторыми личными признаниями. Оказалось, что она — азартный игрок.

«Мой муж не брал меня в Лас-Вегас, потому что он знал, что я обожаю играть, а особенно в игровые автоматы. В общем, я поехала в Вегас, когда он умер», — рассказала она.

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