Ямальскую землю засадили голландским картофелем

На окраине Салехарда земледельцы завершили посадку картофеля. Уже четвертый сезон предприятие «Ямальский картофель» возделывает салехардскую пашню под один из главных сельхозпродуктов. Но из-за холодов аграрии вышли на посев немного позже обычного.

— В этом году мы увеличили площадь пашни в два раза: с 7 до 14 гектаров, — рассказал «Красному Северу» глава хозяйства Дамир Шарипов . — Для этого использовали два трактора со специальными насадками. Вначале июля уже предстоит окучивать растения. А к концу месяца нам должна поступить сортировальная машина, которая будет распределять будущий урожай на мелкие, средние и большие клубни.

Кстати, «Ямальский картофель» решил поэкспериментировать и с семенами. Оставив большую часть посева под своего давнего фаворита — немецкую картошку сорта «Гала», две трети пашни засадили новинкой — голландскими сортами «Рокко» и «Аризона».

— В прошлом году у нас появилось овощехранилище. Если не успеем распродать урожай по осени, то сохраним его при самых сильных морозах, — добавил Дамир Шарипов.

По информации пресс-службы губернатора ЯНАО, в целом по округу сельхозпредприятия планируют засеять картошкой более 40 гектаров земли.

Более 15 гектаров засадит агрофирма «Толькинская» в Красноселькупском районе, 14 гектаров — «Ямальский картофель» и «Агрофирма „Приполярная“. Последняя уже высадила картофель, капусту и свеклу. А МСП „Мужевское“ в Шурышкарском районе возделало 12 гектаров под картофель.

— Растениеводство — нетипичное для Ямала направление из-за сложных климатических условий, — приводит пресс-служба слова первого заместителя губернатора ЯНАО Алексея Ситникова . — Однако ямальские аграрии получают стабильную господдержку — на частичное возмещение расходов, на производство картофеля и овощей, а также на закуп картофеля у населения через потребительские общества. В 2018 году на поддержку растениеводства в региональном бюджете предусмотрено около 8 миллионов рублей.

Добавим, в 2017 году урожай картофеля в округе с учетом хозяйств населения составил более 1600 тонн.