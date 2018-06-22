Как жена Кирова перевоспитывала ленинградских проституток

Проституция — явление постыдное. Кто только не пытался с ним бороться — результат всегда оставался нулевым. Тем не менее наибольшего успеха в деле искоренения профессии падших женщин добились большевики в первые десятилетия советской власти.

Расстрелять или перевоспитать?

Как известно в Российской империи публичные дома существовали вполне легально, являясь официальным законным видом бизнеса. Проститутки в домах терпимости имели кров, получали питание и регулярно проходили медицинское обследование. Содержать же публичный дом доверяли исключительно благонадежным гражданам империи. Параллельно в стране существовало большое количество приютов, в которых женщинам, пожелавшим расстаться с желтым билетом, давали ночлег и работу. Правда, условия проживания и труд здесь были крайне тяжелы, близки к рабским, поэтому многие впоследствии сбегали обратно в публичные дома.

После революции новая власть, отрицавшая все пережитки буржуазного общества, в числе прочего обратила свой праведный гнев и на проституцию. Учитывая реалии жестокого революционного времени, бороться с древнейшей профессией решили с революционной категоричностью. В августе 1918 года В. И. Ленин предложил покончить с проблемой предельно просто: ввести террор и расстрелять несколько сотен проституток. Остальные, по его мнению, в страхе за свою жизнь сами бросят постыдную деятельность.

Нельзя расстреливать — будем перевоспитывать

К счастью, предложение В. И. Ленина соратники по революционной борьбе сочли негуманным. Было принято коллегиальное решение: не уничтожать падших женщин подобно средневековой инквизиции, а перевоспитывать. Для реализации столь важной социальной задачи в 1922 году в стране был создан Центральный совет по борьбе с проституцией. Ответственным за его деятельность руководство страны назначило наркома здравоохранения Н. А. Семашко. Работа закипела. Уже в 1923-1925 годах в обеих столицах, а затем и во всех крупных городах СССР появились бесплатные венерологические диспансеры. Это существенно уменьшило количество людей, страдающих от венерических заболеваний, буквально захлестнувших страну в первые послереволюционные годы. Не удивительно, что наиболее частыми посетителями диспансеров оказались проститутки, которых тут же ставили на учет. Следующим этапом спасения падших женщин стала организация лечебно-трудовых профилакториев для лечения и перевоспитания проституток.

Первый из них был создан в 1924 году в Москве. Самое интересное, что обращались в него гражданки по собственной воле, исключительно на добровольных началах. Желающих покончить подобным образом с профессией было достаточно. Ведь многих женщин толкнула на панель крайняя нужда. В профилактории же предоставлялось бесплатное питание, жилье и лечение венерических заболеваний. Впрочем, пребывание в «санатории» не могло длиться бесконечно. Спустя полгода бывшую падшую женщину в обязательном порядке трудоустраивали на фабрику или завод.

Из проституток в коммунистки

Появление профилакториев для проституток принесло свои плоды. После жизни в «санатории» полностью отказывались от своей прежней профессии более 75% женщин. Но были и перекосы. Постепенно перевоспитание проституток приобрело навязчиво идеологический характер. Все началось с того момента, как в 1928 году профилакторий, открывшийся на Большой Подьяческой улице в Ленинграде, возглавила М. Л. Маркус, жена городского главы С. М. Кирова. Имея всего два класса образования в немецкой школе, она возомнила себя великим воспитателем. [С-BLOCK]

Вместо оказания бывшим проституткам психологической и медицинской помощи, а также вовлечения их в социально полезную работу начались непрекращающиеся митинги, партийные собрания и коммунистическая агитация. Работа учреждения тут же покатилась под откос. Женщины отказывались работать, требовали разрешения выйти в город, а также мужчин для удовлетворения своих половых потребностей. Скандал следовал за скандалом. В 1930 году М. Л. Маркус, вынужденная признать свою полную некомпетентность, покинула пост заведующей профилактория. Но на этом история не кончилась. Мстительная женщина добилась того, что организацию перевели за 240 км от Ленинграда и превратили в колонию строго режима. Постепенно профилактории для проституток закрылись и в других городах страны, а с падшими женщинами стали бороться с помощью административно-репрессивных мер. В ответ проституция в СССР ушла в подполье, но существования своего не прекратила.