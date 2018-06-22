МУГИСО решило не менять коней на переправе

Генеральным директором Свердловского областного объединения пассажирского автотранспорта, головной офис которого находится на Южном автовокзале Екатеринбурга переназначен его действующий глава Алексей Жиров . Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе МУГИСО.

Алексей Жиров руководит ГУП СООПА с 2015 года — когда в результате успешно выигранного конкурса стал гендиректором объединения. Нынешний конкурс, состоявшийся 14 июня, сюрпризов не принес: Жиров выиграл в нелегкой борьбе с девятью конкурентами, избавившись, таким образом, от приставки «и.о.»

Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта включает в себя Асбестовскую автоколонну, Екатеринбургский, Асбестовский, Красноуфимский, Камышловский, Нижнетагильский автовокзалы, 12 автостанций, семь пунктов продажи билетов и одну автокассу. Через объекты предприятия проходят 463 маршрута регулярных перевозок.