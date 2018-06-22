Пастух провёл в рабстве 11 лет в Карачаево-Черкесии

Известный в КЧР бизнесмен-конезаводчик держал в рабстве пастуха, сообщили STAV.AIF.RU активисты общественной организации «Альтернатива».

Спасённый активистами мужчина провёл в Карачаево-Черкессии 11 лет. Он искал работу на родине, во Владимирской области, когда родственник соседа предложил ему вакансию с проживанием в КЧР. Тот согласился и оказался сперва на цементном заводе, а затем на стройке в Черкесске, где у него отобрали паспорт и не платили зарплату.

Мужчина пытался сбежать, но его ловили и возвращали к хозяину. Так продолжалось до тех пор, пока он не повредил ногу. После травмы он не может бегать, не чувствует ногу и хромает. Рабовладельцы передавали его друг другу, и он успел поработать на нескольких хозяев. Последним оказался известный в Карачаево-Черкесии бизнесмен, владелец конного завода и ресторана, участник крупных выставок и соревнований по всей стране.

По иронии судьбы, когда бизнесмен снимался на местном телевидении, в кадр попал его раб, кормивший лошадей. Репортаж увидел брат мужчины, который давно разыскивал своего пропавшего родственника, но не имел финансовой возможности приехать за ним и спасти его из рабства. Мужчину вызволили активисты «Альтернативы». Он пройдёт медицинское обследование и вернётся домой.