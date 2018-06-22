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Пионеру с проспекта Текстильщиков в Костроме сломали руку
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Пионеру с проспекта Текстильщиков в Костроме сломали руку 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Сегодня мы рассказывали о том, что статую пионера на знаменитом доме в Костроме нарядили в костюм химзащиты. Эта, вроде бы, безобидная забава костромских выпускников РХБЗ обернулась печально для самого пионера. В редакцию портала K1NEWS.RU обратилась внимательная костромичка, которая сообщила — у пионера теперь сломана рука.
Вот первая статуя на знаменитом доме по адресу проспект Текстильщиков, 1. Пионер стоит как полагается.
А вот второй — обратите внимание на правую руку.
Костромичка, которая позвонила в нашу редакцию, живет в доме по соседству. Она посчитала, что такую забаву кроме как хулиганство, расценивать нельзя.
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Женский форум
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