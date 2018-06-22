Яна Поплавская рассказала, как не ошибиться при выборе няни

И найти такую помощницу, которая, возможно, станет второй Ариной Родионовной.

Наш постоянный колумнист, актриса и мама двоих сыновей Яна Поплавская подготовила полезную колонку для читателей «Летидора» о том, на что нужно обратить внимание при выборе няни.

Яна уверена, что перед тем, как приступать к этому непростому делу, каждая мама должна сама ответить на несколько вопросов. Например, ревнива ли она, зачем ей нужна няня, какой функционал она хочет поручить работнице. И только после этого встречаться с потенциальной Мэри Поппинс.

Но особое внимание читателей Поплавская обращает на то, что категорически нельзя брать пускать в свою семью незнакомого человека, который уверяет, что будет работать на копейки:

Вы должны знать о няне все. Я не считаю лишним оборудовать дом видеокамерами. Пусть няня думает, что они есть даже в туалете! Я не хочу на практике сталкиваться с теми ужасными случаями, о которых рассказывают в криминальной хронике.

instagram@the_yana_poplavskaya

Случались у Яны и промахи с подбором няни. Так, например, однажды одна из работниц оставила о себе не слишком приятные воспоминания:

Я пообещала расплатиться с девушкой вечером (что собственно я и сделала). На следующий день я обнаружила, что из дома пропали набор лаков, несколько упаковок цветных колготок, нижнее белье, всякие женские штучки, которые мне из-за границы привозил отец.

Но все же, Яне удалось найти ту самую помощницу, как для старшего, так и для младшего сына. Об этом и о том, как правильно общаться с няней, чтобы у вас были доверительные отношения, читайте ЗДЕСЬ.

Фото: instagram@theyanapoplavskaya