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Яна Поплавская рассказала, как не ошибиться при выборе няни
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Яна Поплавская рассказала, как не ошибиться при выборе няни 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
И найти такую помощницу, которая, возможно, станет второй Ариной Родионовной.
Наш постоянный колумнист, актриса и мама двоих сыновей Яна Поплавская подготовила полезную колонку для читателей «Летидора» о том, на что нужно обратить внимание при выборе няни.
Яна уверена, что перед тем, как приступать к этому непростому делу, каждая мама должна сама ответить на несколько вопросов. Например, ревнива ли она, зачем ей нужна няня, какой функционал она хочет поручить работнице. И только после этого встречаться с потенциальной Мэри Поппинс.
Но особое внимание читателей Поплавская обращает на то, что категорически нельзя брать пускать в свою семью незнакомого человека, который уверяет, что будет работать на копейки:
Вы должны знать о няне все. Я не считаю лишним оборудовать дом видеокамерами. Пусть няня думает, что они есть даже в туалете! Я не хочу на практике сталкиваться с теми ужасными случаями, о которых рассказывают в криминальной хронике.
instagram@the_yana_poplavskaya
Случались у Яны и промахи с подбором няни. Так, например, однажды одна из работниц оставила о себе не слишком приятные воспоминания:
Я пообещала расплатиться с девушкой вечером (что собственно я и сделала). На следующий день я обнаружила, что из дома пропали набор лаков, несколько упаковок цветных колготок, нижнее белье, всякие женские штучки, которые мне из-за границы привозил отец.
Но все же, Яне удалось найти ту самую помощницу, как для старшего, так и для младшего сына. Об этом и о том, как правильно общаться с няней, чтобы у вас были доверительные отношения, читайте ЗДЕСЬ.
Фото: instagram@theyanapoplavskaya
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