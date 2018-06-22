Проверено на себе. Дом, где случилась трагедия

Пятнадцать лет назад, посмотрев фильм-биографию о Марине Цветаевой , корреспондент ИА «Север-Пресс» Татьяна Здвизова пообещала себе съездить в город, где провела последние дни великий поэт. Елабуга — город в Республике Татарстан, одно из старейших поселений с тысячелетней историей.

Как оказалось, Елабуга щедра на известных людей: Цветаева, Иван Шишкин , Надежда Дурова, Бехтерев, Говоров, род Стахеевых. Кстати, перевод культовой поэмы «Божественная комедия» был сделан именно в Елабуге эмигрированным из Ленинграда во время блокады Михаилом Лозинским

Из автобуса на въезде в Елабугу (по тат. Алабуга) меня встретил местный житель Шамиль на старенькой «двенашке» серебряного цвета: — К Марине Ивановне в гости приехали?! — Да, именно к ней. — Тогда давайте я вас отвезу, нам всё равно по пути.

Шамиль катал меня по Елабуге весь день. Фиксированной цены за поездку не было. Уже вечером, когда он провожал меня обратно в Казань, тихо сказал: «А вот сколько не жалко, столько денег и давайте. Такой мы народ — татары, ко всем людям с добром относимся, особенно, к гостям».

В Елабуге сделан мемориальный комплекс памяти Марины Цветаевой, в который входят дом, музей литературы и место захоронения. В далёком 41 году это был самый обычный бедный дом, ничем не примечательная постройка до тех пор, пока его порог с саквояжем в руках не переступила эвакуированная из Москвы поэтесса. Она прожила здесь всего 10 дней, но этого хватило, чтобы навсегда поставить на дом «печать трагедии». Сейчас это небольшой дом-музей, куда с трепетом приезжают поклонники её творчества. Татьяну удивила записная книжка, доставшаяся музею от Беллы Ахмадуллиной . История этого экспоната уникальна, блокнот более 60 лет находился вдали от дома. Его нашли в кармане передника после смерти.

Огромное количество личных записок, вещей, книг… мурашки по коже от предсмертных записей. Дом напрямую связан с сыном, Георгием Эфроном, с которым Цветаева жила в одной комнате. Георгий был не рад переезду в Елабугу и запись из его дневника за день до смерти матери подтверждает этот факт.

Цветаева была в глубочайшей депрессии… Работы в городе не было, единственное, чем она могла зарабатывать — это переводы. Но денег не хватало. Здесь, в Елабуге, сделано её последнее фото, на котором Цветаева выглядит гораздо старше своих лет.

Несмотря на гостеприимство экскурсоводов, в доме очень тяжелая атмосфера, давящая и напряженная, но парадокс — оттуда не хочется уходить. Такое впечатление, что Цветаева может зайти в любой момент, настолько все пропитано её духом и личными вещами. Но она не вернется. 31 августа 1941 года Марина Ивановна осталась в доме одна, пожарила рыбу и ушла в другой мир, где будет спасена.

Моим стихам, написанным так рано, Что и не знала я, что я — поэт, Сорвавшимся, как брызги из фонтана, Как искры из ракет,

Ворвавшимся, как маленькие черти, В святилище, где сон и фимиам, Моим стихам о юности и смерти, — Нечитанным стихам!

Разбросанным в пыли по магазинам (Где их никто не брал и не берет!), Моим стихам, как драгоценным винам, Настанет свой черед.