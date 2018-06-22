7 страхов, которые мешают вам двигаться вперед

Вот тут может быть множество внешних и внутренних причин, по которым для одних людей страх становится стимулом к развитию, взрослению и преодолению препятствий, а для других — тупиком, оправданием бездействия и остановки в совершенствовании. Почему при всех очевидных плюсах постоянного развития и движения вперед (повышение профессионализма, рост доходов, получение новых навыков и компетенций, баланс в разных сферах жизни), до сих пор так много людей, которые отказываются от внутренних изменений в пользу «да и так хорошо». Какие страхи мешают вам развиваться — об этом мы поговорили с Анной Всехсвятской, экспертом по женскому тайм-менеджменту, создательницей академии «Время в порядке».

Страх неудачи

Первое, что препятствует развитию — это страх неудачи, провала, ошибки. Это самый распространенный страх, который, зачастую, закладывается в детстве. Часто ребенка, совершившего оплошность и получившего «не достаточный» результат, начинают ругать, вместо того чтобы поддержать. Закономерно, что такой ребенок (а потом и взрослый) вместо того, чтобы воспринимать ошибки как один из шагов к достижению успеха, начинает считать их неизбежной болью. Чаще всего эмоциональной, вспоминая, как его унижали и обвиняли в чем-то. Именно поэтому многие сознательно или бессознательно избегают каких-то изменений. Ведь в любых начинаниях не обойтись без первых неуклюжих шагов. И в голове начинает мигать огонек «опасность»: изменения — это ошибки, а ошибки — это боль. И эта простая связка приводит к бездействию.

Страх труда

Второй страх — опасения, что нужно будет очень много трудиться. А много трудиться — лень. Нужно прикладывать усилия, что-то менять, изучать, внедрять. У части людей, есть убежденность, что много работать — это не круто. Что успех должен как-то сам прийти, без усилий с твоей стороны. И страх, что большая работа — это слишком большая нагрузка, и проще лежать на печи, тормозит большинство людей, и не дает им развиваться.

Страх внутренней работы

Третий момент — когда вы особенно боитесь внутренней работы. Такой страх тоже корнями уходит в детство и подростковый период. Вдруг в процессе внутренних изменений повылезают скелеты, спрятанные в подсознании? И не ясно, как потом жить с ними и что делать. Этот страх настолько силен, что многие предпочитают все двери держать закрытыми — не бередить прошлое или вовсе его забыть. Но по факту это как в своей квартире закрыть три комнаты, жить в коридоре и надеяться, что это и есть полноценная жизнь. И все классно, и так будет лучше. Хотя вы просто отрезаете себе часть внутреннего пространства, которое нужно для улучшений, для успеха, для совершенствования в целом.

Страх неодобрения

Четвертый страх — боязнь неодобрения и негатива со стороны окружающих. Потому что никто, по большому счету, не любит изменений рядом с собой. Всем нравится стабильность — чтобы подруга Маша была такой же, как вчера, позавчера и год назад. Когда Маша начинает сильно меняться, она становится другим человеком. А изменившаяся Маша — это ваша пошатнувшаяся картина мира. И нужно либо подстраиваться под нее — а это дополнительные усилия, либо изгонять ее из своего круга. А как лишиться Маши, если к ней привязан? Значит, нужно сделать так, чтобы Маша стала прежней. Поэтому ей обрезают крылышки, возвращают с небес на землю, критикуют, находят слабые точки, подначивают и так далее. Этот страх очень силен, потому что люди — социальные существа, им нужна поддержка близких и их одобрение. Не всякий решится поставить под угрозу стабильность отношений, ради внутренних изменений и развития. И вот этот страх потери друзей может очень сильно тормозить. Но по факту, меняясь, вы просто находите себе другой круг общения, тех людей, которые отвечают вашим интересам и ценностям, вашей скорости развития.

Страх неопределенности

Пятый страх — это страх неопределенности. Каким вы будете человеком, когда изменитесь? А вдруг вы зазнаетесь или станете неприятным для окружающих… Особенно силен этот страх, когда люди принимают решение заняться бизнесом, начать развивать свое дело. А не дай бог — успех? В нашем обществе очень силен миф, что люди в бизнесе и успешные люди — это такие зазнайки с короной на голове, с которыми неприятно общаться. На кривой козе к ним не подъедешь, как раньше ни о чем не поболтаешь. Они все меряют деньгами и вообще не думают о душе. По факту — это не совсем так, точнее совсем не так. Если вы идете по пути ценностей и просто раскрываете свой потенциал, избавляетесь от страхов и установок, вряд ли вы станете хуже. Скорее, наоборот. Если путь лежит через понты, самоутверждение и желание доказать всему миру, что вы такой и сякой, то да, с характером могут произойти перемены не в лучшую сторону.

Страх новизны

Еще один пугающий момент — страх начать что-то. Первый шаг в любом деле дается не просто. И развитие здесь не исключение. Мало того, что страшно, проблема усугубляется тем, что вы просто не знаете, каким должен быть этот шаг. Вам кажется, что внутренних ограничений нет, а тут оказывается, что их хоть лопатой греби. Как бы не стало хуже, к кому обратиться, каким путем пойти, что выбрать — тренинги, коучинг, наставника, консультанта или психолога… И каких из внутренних тараканов прорабатывать в первую очередь — страх успеха, боязнь общаться с другими людьми или неуверенность в себе, разбираться с ценностями или с какой-то ранговой компонентой — агрессивностью, например. По большому счету, без разницы, с чего начинать. Это как неубранная квартира. В ней есть чем заняться, и всё равно, начнете вы со шкафа или с кухонных полок. И там, и там равно или поздно придется убраться. Смотрите на то, что вас тревожит больше всего, что является основной проблемой.

Страх ответственности

В заключение пара слов о седьмом страхе, который мешает вам развиваться — боязни ответственности. Если развитие больше касается внутренних изменений, то речь идет об ответственности перед собой и близким окружением. Если это бизнес — то перед командой, покупателями/заказчиками, партнерами. Взять на себя ответственность — непростой шаг, и многие на этой стадии дают задний ход, испугавшись громады обязательств. Но преодоление этого страха — неизбежный этап взросления, и если вы топчетесь в нерешительности именно из-за страха ответственности, то может, уже пора повзрослеть?

Банально, но преодоление страхов начинается с их осознания. Если чувствуете, что перспектива развития вас пугает, постарайтесь понять, какой именно страх вам мешает, и начинайте потихонечку, по шагам его прорабатывать. Ищите наставника, человека, который проведет вас коротким путем или пробуйте сами маленькмии шажочками прокладывать этот самый путь.

У вас обязательно все получится!