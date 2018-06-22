От «Приюта грез» до «Гэм»: малоизвестные книги Ремарка, которые стоит прочесть

«Просто счастливы нынче только коровы». Именно с этой забавной, но точной цитаты Ремарка мы решили начать наш материал об одном из самых популярных писателей мира.

Фото: German Federal Archive

Его называли плэйбоем и дэнди, его любила Марлен Дитрих — одна из самых роскошных женщин своего времени… И спустя ровно 120 лет со дня своего рождения, Эрих Пауль Ремарк (именно так его звали по-настоящему) продолжает оставаться актуальным и известным.

Ты наверняка уже прочел хотя бы одну из его самых знаменитых книг («Три товарища», «Триумфальная арка», «На Западном фронте без перемен», «Черный обелиск»), поэтому о них мы сегодня говорить не будем.

Вместо этого предлагаем тебе познакомиться с подборкой менее известных, но не менее интересных и захватывающих романов.

«Приют грез» (1920)

«Помните, ваша опора — в вас самих! Не ищите счастье вовне… Ваше счастье — внутри вас… Будьте верны себе».

О чем Эта книга приглашает в дом гостеприимного художника из провинциального немецкого городка, в котором обитают чистые и добрые молодые люди. В сюжете нет ни слова о войне — только любовь, мечты и стихи немецких классиков.

Почему стоит прочесть

«Приют грез» — дебютный роман 22-летнего Ремарка, из-за критики которого он даже подумывал бросить писать. Он совершенно не похож на его последующие произведения, поэтому эту книгу стоит прочесть, чтобы наглядно увидеть удивительную трансформацию, которую совершил Ремарк.

«Гэм» (1924)

«У всех глубоких вещей двойственный облик, только посредственность всегда одинакова».

О чем Яркая аристократка по имени Гэм путешествует по миру, попутно сводя с ума мужчин. Поклонников у нее много, и они очень разные. В романе затронуты «классические» темы Ремарка: фатализм и одиночество, тщетность любви и неумение найти свое место в окружающей действительности.

Почему стоит прочесть

Этот роман, написанный еще в 1924, был впервые опубликован уже после смерти автора, в 1998-ом. Почему? Вероятно, потому что Ремарк не хотел публиковать его после фиаско своего дебюта. Поклонники воспринимают «Гэм» по-разному: кто-то включает его в список бессмертных романов автора, а кто-то считает, что он немногим лучше «Приюта грез». Так что нужно прочесть и решить, на чьей стороне ты сам.

«Станция на горизонте» (1928)

«Логически мыслить ― это, по-моему, правильно, а логически жить ― нет».

О чем Главный герой романа Кай ― успешный молодой человек, не имеющий недостатка в деньгах и женском внимании. Он много путешествует, флиртует с женщинами, присутствует на автомобильных гонках и «ищет себя».

Почему стоит прочесть

Если ты задался целью прочесть всю библиографию Ремарка, то так же, как и в случае первых двух романов, «Станция на горизонте» станет хорошей «передышкой» от тяжелых и серьезных романов, посвященных войне.

«Возвращение» (1931)

«Кому не везет, тот, и в носу ковыряя, сломает палец».

О чем Действие романа происходит в дни Берлинской революции. Солдаты, уставшие от ужасов войны, хотят вернуться к мирной жизни. Увы, не у всех это получается.

Почему стоит прочесть

А вот здесь уже «тот самый» Ремарк, и хотя это произведение было не таким популярным, как его предшественник — «На Западном фронте без перемен», но оно станет логичным продолжением темы культового романа, так что можешь воспринимать его как своеобразную «вторую часть».

«Возлюби ближнего своего» (1941)

«Хорошая память — основа дружбы и гибель любви».

О чем Роман рассказывает о вынужденных эмигрантах, в число которых входят главные герои Людвиг Керн и Йозеф Штайнер. И хотя жизнь у них далеко не сахар (бесконечные скитания, голод и страх полиции), но даже в таких тяжелых условиях найдется место для любви.

Почему стоит прочесть

Этот роман считают своеобразным вступлением к «Триумфальной арке», поэтому если ты еще не прочел это известное произведение или собираешься его перечитать, то сначала познакомься с «Возлюби ближнего своего».

«Время жить и время умирать» (1954)

«Если не предъявлять к жизни особых претензий, то все, что ни получаешь, будет прекрасным даром».

О чем Эрнст Гребер, солдат фашистской армии, отправляется домой в отпуск. Но дом превратился в руины, а о родителях нет никаких известий. Разыскивая родных, парень встречает девушку, влюбляется, и на фоне этого нового чистого чувства война начинает казаться еще отвратительней…

Почему стоит прочесть

Эту книгу многие называют лучшим произведением Ремарка. Но ее стоит прочесть и чтобы еще раз задуматься над тем, что бесчеловечный режим не всегда способен превратить человека в фашиста.

«Земля обетованная» (неоконченный роман)

«Беден тот, кто уже ничего не хочет».

О чем Главного персонажа зовут Людвиг Зоммер. Но это имя не его, а чужого человека, паспорт которого попал к нему чудом. Он сбежал из нацистской Германии, спасая свою жизнь, но теперь ему нужно вернуться туда, где раньше была его родина…

Почему стоит прочесть

«Тени в раю» — одно из самых известных произведений немецкого автора, а «Земля обетованная» — его, пусть и незаконченная, но более полная версия, опубликованная лишь в конце прошлого тысячелетия. Недосказанность романа многими воспринимается как плюс, позволяющий полнее прочувствовать глубину прописанных Ремарком образов.