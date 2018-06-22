«Нанотехнологии»: жители Красноярска ужаснулись виду ванной комнаты в больнице 

Местный житель опубликовал в социальных сетях обзорные снимки ванной комнаты красноярской больницы скорой медицинской помощи имени Карповича. Интернет‐пользователи согласились: условия абсолютно непригодны для пациентов.
«Кирпичи же в пакетах. Значит, все норм», — Кирилл Алейников.
«Прямо удивительно, что такая белоснежно-чистая», — Лейла Еникеева.
«Точно, помыться можно только дома. 20 лет назад там лежала, ничего не изменилось», — Наталья Моисеенко.
Ранее красноярцы пожаловались на страшный подземный переход в этой больнице, который прекрасно подходит к декорациям фильмов ужасов.