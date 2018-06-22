Технология установки угловой душевой кабины

В малогабаритной квартире ценится каждый миллиметр свободного пространства. Особенно сильно его дефицит ощущается в узкой тесной кухне и ванной комнате; а уж если последняя объединена с туалетом, то места для мебели и разных необходимых мелочей почти не остается. Увеличить полезную площадь и визуально расширить помещение можно путем демонтажа ванны и установки душевой кабины.

Нельзя сказать, что монтаж душевой кабины своими руками совсем уж простое дело — но это и не так сложно, как кажется на первый взгляд. Рассмотрим основные универсальные этапы самостоятельной сборки угловой душевой кабины. Первое, что вам нужно сделать, — понять, требуется ли специальное разрешение на установку. Если кабинка предполагается на месте ванной, тогда можно смело приступать к работам без дополнительных согласований с инстанциями. Если же душевая монтируется как дополнительный сантехнический элемент, то придется согласовывать переоборудование помещения, и вносить изменения в план БТИ, так как в данном случае предполагается наличие еще одной водяной точки.

Наиболее популярная для установки модель душевой кабины — угловая. Состоит она из следующих элементов:

— поддон;

— крыша (потолок);

— боковые стенки;

— панель задняя;

— вертикальные стойки;

— двери;

— экран (фартук).

Поддон представляет собой нижнюю часть душевой кабины. Он рассчитан на определенный вес, должен эффективно удерживать воду и без труда выводить ее в канализацию. Крыша душевой кабины не всегда является обязательным элементом. Однако ее наличие помогает не только придать конструкции дополнительную жесткость, но и провести освещение. Боковые стенки и задняя панель служат «ограничителями» душевой — защищают всё пространство ванной комнаты от брызг, потеков воды и появления луж. Двери душевой могут быть как раздвижными, так и распашными. Их модификация зависит от производителя.

Для того чтобы в процессе работы не тратить время на поиск нужных инструментов, следует заранее их подготовить. Вам понадобятся:

— уровень строительный;

— электрическая дрель;

— разводной ключ;

— отвертки (набор);

— шланги гибкие;

— пистолет строительный;

— герметик силиконовый.

После того, как вы запаслись всем необходимым инструментарием, возьмите инструкцию к душевой кабине и внимательно ее изучите. Чтобы убедиться в том, что все комплектующие имеются в наличии, и нет бракованных деталей, следует предварительно собрать кабину. Здесь не нужно использовать герметик и иные крепежные детали — важно, во-первых, получить представление о процессе монтажа, а, во-вторых, приобрести необходимый навык сборки.

Установка душевой кабины начинается с монтажа поддона. При помощи гибких шлангов сооружается система слива и отвода воды — причем, наилучшим решением станет расположение выхода в канализацию непосредственно под сливным отверстием поддона. Затем, если у поддона имеются ножки, то он устанавливается на них и выравнивается по горизонтали и вертикали — при помощи затягивания стопорных регулировочных винтов. Если конструкция не предполагает наличие опор у основания, то необходимо выровнять пол путем заливки цементной стяжки, а после облицевать его керамической плиткой.

Особого внимания требует установка душевой кабины с поддоном из акрила. Здесь необходим специальный каркас, собранный из двух опорных перекладин, расположенных перекрестно, и дополнительной пятой ножки, которую размещают по центру основания. Если по каким-либо причинам каркас отсутствует, нужно обязательно создать дополнительное укрепление для кабины — например, путем возведения специальной подушки из бетона.

Соединение поддона со сливом следует проверить на герметичность швов. Это можно сделать, заткнув сливной шланг и залив в поддон воду. Если нет протечек, значит, работы проводились с необходимой точностью и вниманием. Также стоит посмотреть, удалось ли обеспечить необходимый уклон плоскости (он составляет примерно 150-200 мм на 1 м), и убедиться, хватает ли длины шланга для того, чтобы дотянуться до канализации.

Следующим этапом является установка панелей и стеклянного ограждения. Предварительно определившись, где у стекол верх, а где низ, их нужно вставить в пазы направляющих, нанеся на стыки герметик. После этого следует осуществить их фиксацию при помощи затягивания винта на прижимной лапке. Направляющие соединяются со стойкой саморезами. На стекло надевается уплотнитель. Под нижнюю направляющую наносится герметик на поддон, а затем устанавливаются стекла. Боковые панели фиксируются на поддоне саморезами и шайбами, после чего ставится задняя панель — тоже на саморезы. Все стыковочные места нужно обязательно обрабатывать герметиком, причем, нужно следить за тем, чтобы не нанести его случайно на специальные углубления в поддоне, служащие для стекания воды. Душевая кабина оставляется в «спокойном» состоянии на время застывания герметизирующего состава.

После затвердевания герметика можно приступать к установке стеклянных дверей. Нужно закрепить верхние и нижние ролики, надеть уплотнители, после чего поставить дверцы. Их регулировке нужно уделить особое внимание, так как створки должны смыкаться максимально плотно, без зазоров. После произведенных действий на фиксирующие ролики винты надеваются пластиковые заглушки.

Финальным этапом работ считается установка крыши — если она предусмотрена конструкцией. Как правило, потолочная пластина просто вставляется в пазы и фиксируется при помощи дополнительных креплений. После этого в душевой кабине монтируются внутренние элементы — ручки, полки, душевая насадка, зеркала, а затем приступают к пусконаладочным работам.