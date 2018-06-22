Китаянка из Нью-Йорка создала себе робота-бойфренда

Фэй Лиу, художник, дизайнер и специалист по креативным технологиям из Нью-Йорка создала автоматизированного робота под именем Gabriel2052. Машина обладает сверхчувствительными датчиками, которые фиксируют малейшее человеческое прикосновение, могут распознавать мурашки на коже и чувствовать ускорение дыхания.

Во время сна он будет заменять мне партнера, который не потеет, не занимает много места в постели и не пытается украсть мою подушку. Этот робот станет моим личным книгохранилищем. Я смогу читать книги, которые я люблю. Когда мы будем порознь, благодаря механизмам тактильной чувствительности, встроенным в мою одежду, я буду чувствовать его прикосновения. При создании робота используется программное обеспечение с открытым исходным кодом, который будет иметь возможность бесконечно обновляться и распространяться. Я делаю это, чтобы вы тоже смогли построить любовь, которую вы заслуживаете.

Когда Фэй Лиу решила создать для себя парня-робота, она уже пережила серию коротких болезненных отношений. Девушка чувствовала себя обманутой, просматривая романтические мелодрамы или наблюдая за семейным счастьем своих друзей, чьи отношения были для нее недостижимы. Ее подростковая безответная любовь обратилась комплексами во взрослой жизни.

Порой мне становится стыдно за свои желания и неспособность найти вторую половинку. Создание Gabriel2052 технически сложно, но это процесс, находящийся под моим контролем. Этот робот станет чем-то или кем-то, с кем вы сможете сформировать глубокую пожизненную связь.

Создание робота-компаньона заключается в том, чтобы он безоговорочно делал то, что ты от него потребуешь. Вызов человеческим отношениям состоит в создании обратного. Поиск баланса между тем, чего хочешь ты, и собственными реакциями робота имеет большое значение для построения реалистичных и устойчивых отношений с ним. Задача Фэй Лиу заключается в том, чтобы заставить Gabriel2052 чувствовать себя настоящим. Девушка работает над тем, чтобы робот умел вести спорный диалог. Это черта личности, которая не часто программируется в социальных роботах. Чтобы запрограммировать несколько интересных непредсказуемых разговоров, Фэй Лиу внесла в базу данных текстовых и графических сообщений часть переписки со своим бывшим.

Фэй Лиу преследует и другую цель — побудить женщин к освоению современных технологий. Девушка твердо верит, что ей удастся демократизировать робототехнику путем разработок с открытым исходным кодом, чтобы обслуживать большое количество людей и, возможно, уменьшить разрушительные силы автоматизации. Но смогут ли роботы заменить настоящих людей? Вопрос остается открытым.