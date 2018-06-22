Надежный тыл! Будущая жена Криштиану Роналду показала упругие ягодицы на обложке спортивного глянца

Невеста Криштиану Роналду не перестает удивлять. В ноябре прошлого года она родила футболисту дочь, а почти сразу после родов начала активно приводить себя в форму. Модель активно делится своими тренировками в Instagram, демонстрируя идеальную растяжку и гибкость. Труды Родригес оценила испанская версия журнала Women’s Health. Джорджина стала главной героиней выпуска и украсила собой обложку. На фото красотка демонстрирует свои упругие бедра и аппетитные подтянутые ягодицы.

К слову, по слухам, совсем скоро Джорджина станет официальной женой 33-летнего Криштиану. На Чемпионате мира по футболу, который проходит в России, модель на днях продемонстировала шикарное помолвочное кольцо. Повезло же Роналду с такой будущей красавицей-женой!

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Фото:Instagram