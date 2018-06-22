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Секси-мама! Невеста Криштиану Роналду продемонстрировала крепкий тыл на обложке журнала
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Секси-мама! Невеста Криштиану Роналду продемонстрировала крепкий тыл на обложке журнала 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Модель Джорджина Родригес стала лицом с обложки свежего номера испанской версии журнала Women’s Health.
24-летняя Джорджина Родригес успевает буквально все: воспитывать четверых детей, поддерживать своего возлюбленного Криштиану Роналду во время многочисленных футбольных матчей, а также заниматься своим телом. И, не скроем, ей это прекрасно удается! Модель украсила обложку нового номера испанской версии журнала Women’s Health, продемонстрировав изящные изгибы своей фигуры.
Фигура мисс Родригес действительно достойна восхищения — даже во время беременности модель не оставляла активные занятия спортом, чтобы выглядеть идеально.
Напомним, у Криштиану Роналду четверо детей: 8-летний Криштиану-младший, годовалые близнецы Ева и Матео, появившиеся на свет благодаря суррогатным матерям, а также полугодовалая Алана Мартина, мамой которой является Джорджина. По слухам, футболист сделал предложение руки и сердца Джорджине Родригес еще в минувшем году. Поклонники обратили внимание на кольцо с массивным бриллиантом, украшающее руку красотки. Португальские СМИ сообщали, что свадьба может состояться после окончания Чемпионата мира по футболу, который в настоящее время проходит в России.
Фото: instagram
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