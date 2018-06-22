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Ким Кардашьян показала, как стать настоящей принцессой
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Ким Кардашьян показала, как стать настоящей принцессой 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Ким Кардашьян поразила поклонников новым видео: в этот раз светская львица придумала кое-что новое и перевоплотилась в самую настоящую диснеевскую принцессу.
Черты лица Ким и без того напоминают черты лица принцессы Жасмин. Профессиональная визажистка Канди Джонсон немного поработала над мейкапом Ким и всего за час довела образ до идеала.
Все это Ким проделала для своей дочери, Норт. Она позвонила ей по скайпу и попыталась убедить, что она и есть настоящая принцесса, вот только Норт не слишком поверила.
Нет, это не так. Я Жасмин. Твоя мама дала мне свой телефон и попросила позвонить тебе и сказать, что она уже летит домой на ковре-самолете — Ким Кардашьян
Джонсон пришлось нарисовать Ким характерные брови диснеевского персонажа, добавить яркую подводку и красную помаду. Нам кажется, получилось вполне достоверно!
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