Ким Кардашьян показала, как стать настоящей принцессой

Ким Кардашьян поразила поклонников новым видео: в этот раз светская львица придумала кое-что новое и перевоплотилась в самую настоящую диснеевскую принцессу.

Черты лица Ким и без того напоминают черты лица принцессы Жасмин. Профессиональная визажистка Канди Джонсон немного поработала над мейкапом Ким и всего за час довела образ до идеала.

Все это Ким проделала для своей дочери, Норт. Она позвонила ей по скайпу и попыталась убедить, что она и есть настоящая принцесса, вот только Норт не слишком поверила.

Нет, это не так. Я Жасмин. Твоя мама дала мне свой телефон и попросила позвонить тебе и сказать, что она уже летит домой на ковре-самолете — Ким Кардашьян

Джонсон пришлось нарисовать Ким характерные брови диснеевского персонажа, добавить яркую подводку и красную помаду. Нам кажется, получилось вполне достоверно!