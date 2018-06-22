Защита дома: параметры выбора металлической входной двери

Утверждение «наш дом — наша крепость» навряд ли кто-то решит оспорить. И это действительно так, ведь домой мы приходим отдохнуть, набраться сил, настроиться на новый день. Однако, помимо эмоционального комфорта, не менее важно обеспечить высокую степень защиты своего жилища, так как от этого зависит безопасность проживающих и сохранность их имущества. Установка металлической входной двери поможет в решении данного вопроса. К тому же такая дверь послужит дополнительным препятствием для проникновения внутрь холода, посторонних звуков и шумов.

Учитывая ассортимент представленной на современном рынке продукции, перед покупателем сразу возникнет множество задач: какую именно дверь выбрать? В каком ценовом диапазоне? На какие параметры ориентироваться? Надеемся, что с помощью данной статьи вы сможете легко определиться с необходимым вам вариантом.

Любая металлическая дверь в обязательном порядке должна иметь сертификат качества и технический паспорт изделия, в котором будут прописаны основные ее характеристики. При выборе конкретной модели двери следует обратить внимание на следующие аспекты:

— место будущей установки двери;

— степень ее защиты;

— вес изделия;

— материал, используемый в качестве утеплителя;

— уплотнители двери;

— особые свойства изделия;

— внешняя и внутренняя отделка двери.

Наиболее важным моментом является место расположения двери, так как остальные параметры напрямую зависят от него. Если дверь устанавливается в частном доме, и одной своей стороной выходит прямо на улицу, то она станет постоянно подвергаться влиянию негативных факторов окружающей среды. Соответственно, подбор утеплителя и вида внешней обшивки будет сильно отличаться от тех вариантов, которые можно предпочесть в случае размещения аналогичной двери в закрытых теплых помещениях.

Степень защиты двери определяется несколькими факторами: конструкционными особенностями рамы, толщиной металла, из которого выполнено изделие, количеством ребер жесткости и слоев железа в полотне двери. Дополнительный уровень защиты обеспечивает наличие глазка, специфика расположения петель, количество и особенности строения запорных элементов. Вес качественной двери не может быть небольшим ввиду наличия у нее ребер жесткости и использования толстого металлического листа. В качестве утеплителя обычно выступают пенопласт, картон, минеральная вата или пенополиуретан. Уплотнители могут быть размещены в один, два или три ряда. Под особыми свойствами изделия подразумеваются дополнительные опции, например, антивандальное или противопожарное покрытие.

Как показывает практика, для покупателей одним из наиболее важных моментов при выборе металлической двери становится ее внешняя и внутренняя отделка. Если установка двери будет происходить в частном доме, где полотно станет выходить одной своей стороной на улицу, то рекомендуется выбрать изделие с нанесенным на нем порошковым покрытием. Данное покрытие обеспечит надежную защиту от ультрафиолета, ветра, влаги и возможных механических воздействий. Для двери, которая станет размещаться внутри помещения, можно выбрать практически любую отделку, начиная от натуральной древесины и заканчивая ламинированием пленкой.

Пристальное внимание при выборе двери следует уделить петлям и замкам, так как эти элементы несут особую ответственность за обеспечение безопасности дома. Дверные петли просто обязаны быть надежными, в противном случае защитить квартиру от грабежа не смогут даже самые хитроумные замки. Существуют три основных типа петель:

— открытые (накладные);

— скрытые;

— петли с опорными подшипниками.

Открытые петли придется дополнительно оснастить противосъемными ригелями, которые не позволят снять дверь даже в случае их срезания злоумышленниками. Скрытые петли нельзя срезать, но у них имеются свои недостатки: их может «заклинить», и тогда попасть внутрь будет проблематично даже хозяину квартиры. В случае установки двери с большим весом следует оснастить ее петлями с опорными подшипниками, которые станут препятствовать возникновению неприятных скрипов и иных звуков, а также позволят закрывать и открывать полотно без приложения существенных усилий.

C точки зрения конструкции, дверные замки выпускаются двух типов:

— сувальдные;

— цилиндровые.

Настоятельно рекомендуется ставить на дверь два замка разных типов, что обеспечит ей надежную степень защиты. Сувальдные замки часто имеют «крабовый» механизм, который предполагает выдвижение ригелей в стороны при закрытии полотна. Чтобы распилить их, взломщикам придется сильно постараться, так как найти место для распила каждого из штырей будет весьма затруднительно. К тому же размещаются такие штыри в специальных формах из противовандального металла, они трудно поддаются механическим воздействиям. Цилиндровые замки обычно усиливаются бронированной накладкой, имеющей защиту от сверления и распила.

Расположение двух разных типов замков чрезвычайно важный аспект безопасности: они должны находиться на расстоянии не менее 250-350 мм друг от друга. В этом случае их будет весьма затруднительно вырезать при помощи шлифмашины.