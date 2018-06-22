Секрет успешного выступления: рассказать вдохновляющую историю из своей жизни

Когда я прошу руководителей назвать самое любимое выступление известного человека, в лидерах всегда оказывается речь Стива Джобса перед выпускниками Стэнфорда. Многим она нравится, потому что она производит глубокое впечатление — а все из-за историй, которые рассказал в ней Джобс.

Руководители любят слушать подобные выступления, но мало кто умеет их делать. Все потому, что в великих историях всегда говорится о наших недостатках и трудностях. Именно поэтому они вдохновляют людей. Если вы не будете делиться такими историями, то упустите шанс создать эмоциональную связь со своей аудиторией.

Моя компания помогает руководителям составлять вдохновляющие речи. Мы всегда просим своих клиентов вспомнить малоизвестные случаи, которые затрагивают их личные убеждения. За годы работы мы использовали эффективные методы, с помощью которых можно добыть такие личные истории. Вот несколько из них.

Разберите свои воспоминания

Многие люди вспоминают события в хронологическом порядке, когда пытаются найти историю для выступления. Но есть и другой способ откопать в памяти что-то интересное.

Возьмите блокнот и вспомните существительные, которые обозначают для вас что-то важное — людей, места и нечто, повлиявшее на вашу жизнь. Серьезно, возьмите ручку и запишите все на бумаге. Исследования показывают, что когда вы пишете, а не печатаете, выше шансы создать нечто более креативное.

Люди. Напишите в центре листа свое имя и нарисуйте связи — родственники, друзья, коллеги и так далее. Всякий раз, когда вы проводите линию между собой и каким-то человеком, думайте о ваших отношениях и чувствах. Там может оказаться интересная история!

Места. Постарайтесь как можно детальнее вспомнить важные для вас места — коридоры школы, футбольное поле, гору, кабинет офтальмолога, красный автомобиль — все что угодно. Собирайте воспоминания по частям, переходя из одной локации в другую. Так у вас могут появиться воспоминания о давно забытых событиях и взаимодействиях.

Предметы. Перечислите объекты или предметы, которые имеют какое-то символическое значение в вашей жизни — это могут быть подарки, награды, книги, словом, все, что вам нравится. Нарисуйте эти предметы и вспомните, почему они вызывают у вас эмоции. Для других эти вещи не имеют никакого значения, а для вас имеют особый смысл. Почему?

Когда вы закончите эти упражнения, посмотрите на элементы истории, которые у вас появились, и сделайте для них краткое описание (по одному предложению на каждый элемент). Некоторые могут оказаться слишком личными, чтобы делиться ими с публикой, а какие-то могут стать основой для важной истории.

Создайте каталог историй

Когда вы определили основной набор историй, которые могут пригодиться вам в разных ситуациях, возьмите свой список и составьте персональный каталог историй.

Сделайте его так, как вам будет удобнее. Можно сделать журнал или таблицу с итогами. Можете отсортировать истории по ситуации, теме, настроению или морали.

Многие люди рассказывают свои самые яркие и пробирающие истории, только когда осознают свою смертность (как было с Джобсом). Но лучше не ждать такого момента и сразу записать свои самые сильные истории в каталог, чтобы с легкостью к ним обратиться в нужное время.

Выбирайте истории с учетом аудитории

Помните, перед кем вы будете выступать. Какие истории будут вызывать смех, а какие — слезы. Некоторые будут давать надежду. Люди могут реагировать на одни и те же истории по-разному.

Во время поиска нужной истории в своем каталоге учитывайте, кем будут ваши слушатели и что их волнует. Тщательно подумайте об их ценностях, целях и интересах, прежде чем решить, какая история подойдет им лучше всего.

Речь Стива Джобса в Стэнфорде

Например, когда я выступаю перед женщинами, я стараюсь рассказывать что-нибудь более личное: делюсь какими-то историями из детства, где мне пришлось превозмогать трудности. Такие рассказы их вдохновляют. Но я не выступаю с ними перед мужчинами — им я рассказываю истории о том, как пыталась вызвать у кого-то сопереживание.

В Азии я говорю о неудачах. Там истории обычно выстроены не так, как на Западе. В западных историях протагонист почти всегда преодолевает трудности, а восточные рассказы чаще носят поучительный характер — в них герой учится на ошибках.

Узнайте, что происходит в индустрии людей, перед которыми вы выступаете. Изучите их блоги и свежие новости об их компании. Выясните, какие сложности им нужно преодолеть.

Личная история, рассказанная от чистого сердца, это самый мощный инструмент общения. Успешные ораторы не боятся показать свои слабости, они создают эмоциональную связь с аудиторией и напоминают ей, что все мы прежде всего люди.

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